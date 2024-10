La Copa America sui campi di football in erba sintetica. Scaloni: «Non è adatta ai giocatori»

Relevo: Usano prati a rotoli, che però tendono a formare zolle e la palla rimbalza troppo. Sarà un problema anche per i Mondiali 2026.

Negli Stati Uniti si sta giocando la Copa America, l’equivalente dell’Europeo nel nuovo continente. Sono arrivate, però, tante lamentele per quanto riguarda i campi da gioco; molti, infatti, sono in erba sintetica. Ricordiamo che ci sarà anche il Mondiale 2026 che si giocherà in quegli stadi.

La Copa America soffre l’erba sintetica degli stadi USA

Relevo scrive:

I campi da gioco e gli stadi sono la grande controversia della Copa America. Ovviamente non stiamo parlando di infrastrutture, perché sono quasi tutte enormi e dotate di ottimi servizi. Una prima lamentela è arrivata da McKennie sullo stato dell’erba, paragonando i campi a quelli della Germania dove si gioca l’Europeo; negli Stati Uniti c’è erba sintetica. Il giocatore della Juventus non è stato l’unico a lamentarsi. Scaloni, dopo la vittoria contro il Canada, era molto arrabbiato: «È un bene che abbiamo vinto perché altrimenti avrebbero trovato la scusa del campo. Sappiamo da sette mesi che avremmo giocato qui e hanno cambiato l’erba due giorni fa. Lo stadio è bello, ma l’erba sintetica non è adatta a questo tipo di giocatori», ha detto. Prima del match contro il Cile (vinto 1-0 dall’albiceleste) il tecnico argentino ha mandato i suoi assistenti a controllare le condizioni del campo.

Il prato, dall’alto e dalla tv, sembra perfetto. La realtà è che non è conforme a molti campi per il semplice fatto che non è un prato che è lì da molto tempo. In questi stadi dove si giocano anche le partite di Nfl (football americano), non c’è tempo per rimuovere l’erba sintetica e piantarne un’altra. Quindi usano prati a rotoli che sono seminati e coltivati in luoghi specifichi che poi si uniscono per formare il campo. Ma spesso l’erba tende a formare delle zolle e la palla rimbalza troppo, causando anche infortuni degli stessi calciatori. E’ un problema già sollevato dalla Fifa in vista dei Mondiali 2026, ma piantare e mantenere intatto un campo in erba naturale per un mese è complicato. Inoltre, gli spazi sono ridotti, perché i campi Nfl sono più piccoli dei tradizionali campi da calcio; sono circa 100 metri, e un campo professionistico deve essere dai 106 ai 110 m. Uno di quelli che si è lamentato su questo punto è stato Danilo: «Le dimensioni danneggiano molto il gioco. La differenza con gli Europei è netta».

