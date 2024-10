Kvaratskhelia, oggi De Laurentiis in Germania per offrirgli il rinnovo a 5 milioni (Repubblica)

Kvara ne chiede 7, il Napoli propone 4,5. La sintesi potrebbe arrivare sforando la soglia dei 5 (coi bonus) e una clausola rescissoria

La trattativa vivrà un giornata importante oggi: Aurelio De Laurentiis volerà in Germania, accompagnato da Chiavelli e Manna per incontrare Kvara – reduce dal match con il Portogallo – e il suo procuratore Mamuka Jugeli. Il diktat di De Laurentiis è chiaro: vuole chiudere la querelle al più presto. L’obiettivo è un prolungamento fino al 2028. Va trovato l’accordo sul nuovo stipendio di Kvara che ha chiesto 7 milioni di euro contro i 4,5 offerti dal Napoli. La sintesi potrebbe arrivare sforando la soglia dei 5 (magari compresi i bonus). Kvaratskhelia vorrebbe anche l’inserimento di una clausola rescissoria per programmare una eventuale partenza sulla falsariga di Osimhen (si attendono novità sul futuro del numero 9).

Kvaratskhelia: «Rispetto Conte che è un grande allenatore ma deciderò il mio futuro dopo gli Europei»

Ecco cosa ha dichiarato Kvaratskhelia ai microfoni della Rai dopo la vittoria della Georgia per 2-0 sul Portogallo e la storica qualificazione agli ottavi di finale dove affronteranno la Spagna.

«È stata dura, era il nostro sogno passare i gironi. Ce l’abbiamo fatta, tutti i giocatori sono eroi della Nazionale».

«Dopo la vittoria di stasera abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, ora pensiamo alla prossima partita (con la Spagna negli ottavi di finale)».

«Ho scambiato la maglietta con Ronaldo, è il giorno più bello della mia vita, ho avuto la maglietta di Ronaldo».

Il Napoli, Conte ha detto che tu resti a Napoli.

«Rispetto Conte, è uno dei migliori allenatori, rispetto Napoli, amo Napoli ma deciderò il mio futuro dopo gli Europei, ora sono felice qui con la Georgia».

Kvaratskhelia in gol porta la Georgia agli ottavi (il fluido di Conte funziona solo con la presenza)

Kvaratskhelia segna all’Europeo (Conte funziona solo con la presenza).

Il georgiano del Napoli ha portato in vantaggio la Georgia col Portogallo al secondo minuto, in contropiede. Georgia-Portogallo 1-0. Errore in uscita dei portoghesi e i georgiani vanno in porta in due tocchi. Kvaratskhelia segna di sinistro in diagonale.

La Georgia ha giocato una grande partita, ha vinto 2-0 e si è qualificata per gli ottavi di finale per la prima volta nella sua storia. Grande partita di Kvara e anche dei suoi compagni. Su tutti il portiere Mamardashvili.

Gol de Kvaratskhelia… #EURo2024 Georgia 1-0 Portugal. Minuto 1 Error estratosferico de Antonio Silva.

Cosa ha detto Conte di Kvara

«Rimane. Non ci devono essere perplessità. Non vorrei neanche che in futuro ci fosse il solito ritornello. Kvara è un giocatore che ha delle caratteristiche importanti. Ce ne sono sempre di meno con queste caratteristiche. Non è un capriccio volerlo tenere, è veramente forte. Nell’uno contro uno, ma è anche un giocatore che se viene dentro è anche un fantasista. Crea situazioni da gol e da assist. Quello che faremo con lui sarà esaltare le sue caratteristiche. Se Kvara lo tieni sempre dentro al campo un po’ lui perde quella sua libertà mentale. Noi dobbiamo assecondare le sue caratteristiche e faremo questo. Abbiamo giocatori che hanno capacità di saltare l’uomo e di giocare dentro al campo. L’idea tattica è molto chiara. Dovremmo solo decidere quando difendere a cinque. Poi la costruzione sarà sempre molto simile».

Degli scontenti in generale:

«Stiamo gestendo insieme al club nel migliore dei modi. Io sono stato molto chiaro con il presidente. Prima di parlare di altri aspetti contrattuali ed economici, io ho voluto una sola rassicurazione che era quella che avrei deciso chi sarebbe rimasto e chi magari poteva anche prendere altre strade fuori da Napoli. Sono stato molto categorico. Se poi parliamo di progetti, di riscatto, di ricostruzioni e poi pensiamo di dar via i giocatori migliori, allora è un controsenso. Ho trovato condivisione al 200 per cento da parte del club. Ho parlato con i ragazzi, ho chiamato tutti. Ho sentito cosa avevano loro da dirmi e però alla fine se ci sono i problemi li risolvono perché la gestione è la mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% giocatori del Napoli. Deve essere chiaro a tutti. A Napoli non c’è nessuna confusione, c’è chiarezza di idee. Noi sappiamo cosa fare e lo faremo».

