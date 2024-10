Kvaratskhelia è rinato. È tornato a dribblare come un ragazzino (El Paìs)

Ha zittito i critici. Ad un certo punto “sembrava giocare per vedere chi gli portava via il pallone, incurante di essere assediato da quattro o cinque portoghesi”

Stasera ci sarà l’ottavo di finale di Euro2024 tra Spagna e Georgia. Sebbene le Furie Rosse partano chiaramente favorite, in Spagna sanno che i loro avversari hanno dei giocatori che con le loro individualità possono far male. Su tutti, El Paìs parla di Kvaratskhelia, che durante la partita con il Portogallo “è rinato”.

Il quotidiano spagnolo scrive:

“Kvaratskhelia è rinato contro il Portogallo dopo due partite di basso profilo contro Turchia e Repubblica Ceca e un paio di colloqui privati con l’allenatore. Un paio di giorni prima dell’esordio contro la Turchia, Sagnol non era contento che l’agente del giocatore lo avesse messo sul mercato alla vigilia del torneo, ventilando un’offerta del Psg. «Bisogna concentrarsi su tutto ciò che accade in campo. Per un grande giocatore come Khvicha, se gioca un grande Europeo, il suo futuro sarà migliore», ha spiegato uno scontento Sagnol. Le remote speranze dell’allenatore francese che la Georgia possa compiere un’impresa e raggiungere gli ultimi 16 posti di un Europeo alla sua prima partecipazione in assoluto, dipendono dalla capacità del suo miglior giocatore di liberare la testa da tutto ciò che non ha nulla a che fare con il torneo”.

Kvaratskhelia ha messo in crisi il Portogallo

Kvara ha parlato con il suo ct anche prima della sfida contro il Portogallo, in una conversazione durante la quale “Sagnol ha invocato il piacere infantile di giocare per il piacere di farlo. Di conseguenza, Kvaratskhelia, oltre al suo gol iniziale, ha messo in crisi mezza squadra portoghese con il suo ritmo e le sue corse“.

“Alludendo alla fantasia del gioco e alla libertà del dribblatore, ha sfoderato una prestazione da gerarchia di quartiere. A volte, Kvaratskhelia sembrava giocare per vedere chi gli portava via il pallone, incurante del rischio di zigzagare assediato da quattro o cinque portoghesi o nei pressi della propria area“.

“Quando il suo connazionale, l’altrettanto eroico Giorgi Mamardashvili, ha sorriso venerdì dopo aver dichiarato che «Kvaratskhelia è migliore di tutta la Spagna», si è anche appellato a una legge infantile del calcio che le lavagne e il professionismo fiaccano: il miglior giocatore è quello che palleggia e dribbla di più. Kvaratskhelia è il secondo giocatore del torneo con il maggior numero di dribbling tentati (21), secondo solo all’inglese Doku (26), e il quarto con il maggior numero di completamenti riusciti (8).

Dopo la sua partita contro il Portogallo, Kvaratskhelia ha messo a tacere le critiche”.

