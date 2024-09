Kvara: «Faccio quel che mi chiede l’allenatore nonostante non giochi nel mio ruolo»

Dopo la partita contro la Repubblica Ceca: «Non sono nella mia forma ottimale. Combatteremo fino alla fine»

Kvaratskhelia ha lasciato il campo zoppicante al termine della partita contro la Repubblica Ceca. Nel post partita Kvara ha commentando così il suo momento. Queste le sue parole ripostate da sportall.ge:

«Mi sentivo come se stessi giocando in Georgia e sono molto grato ai tifosi. I cechi hanno avuto tante occasioni, ma Mamardashvili ci ha salvato, probabilmente è per questo che è il miglior portiere. Per il resto penso che abbiamo avuto anche noi delle chance e alla fine avremmo potuto vincere. Finché avremo almeno l’1% di possibilità, combatteremo contro ogni squadra fino alla fine e faremo del nostro meglio per provare a passare il turno».

Sulle sue condizioni fisiche:

«Non so se sono nella forma ottimale oppure no, faccio tutto per la squadra e ciò che mi chiede l’allenatore, nonostante non debba giocare nel mio ruolo. Penso di poter fare meglio, non sono mai soddisfatto di me stesso».

De Grandis: «Kvara? Cento milioni sono un capitale incredibile. Rispetto a certe cifre bisogna riflettere»

Il giornalista Stefano De Grandis ha commentato a Sky l’offerta del Psg per Kvara.

«Il discorso sarebbe lungo. I fatti sono questi. Di Marzio dice: hanno offerto 100 milioni, ma Conte ha detto io vengo e resto solo se c’è Kvara. Gli elementi che saltano l’uomo sono rari, quindi io stimo Kvara e non sto dicendo che sia scarso o che non sia importante, ma 100 milioni se li sai utilizzare sono un capitale incredibile. Ti faccio un esempio, Arda Guler è costato 20 milioni perché il Real paga tanto. Se tu riesci a trovare talenti di quel genere, ti rimane un tesoretto per rifare la squadra. Il Genoa ha pagato 1 milione e mezzo per Gudmundsson. Nessun giocatore è incedibile, rispetto a certe cifre devi riflettere. Anche perché Kvara, che al primo anno ha fatto la differenza, in questo momento che viene conosciuto a livello internazionale, naturalmente rende di meno perché lo aspettano e sanno dove fermarlo»

