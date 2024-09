Italia, sospiro di sollievo per Barella: progressi nel recupero dall’affaticamento

Nei prossimi giorni verrà reintegrato al gruppo squadra. Ha saltato l’amichevole contro la Turchia e molto probabilmente salterà anche quella contro la Bosnia

Con una nota la Federcalcio italiana ha dato notizia del parziale recupero di Barella. Il centrocampista dell’Inter ha infatti accusato un affaticamento muscolare prima dell’amichevole contro la Turchia. C’erano dubbi sulle sue condizioni, oggi però sembra che stia recuperando come da programma. La Figc ha parlato di “progressi” nel recupero, l’obiettivo è reintegrarlo nei prossimi giorni. Domani salterà probabilmente anche l’amichevole contro la Bosnia.

Barella: buona notizie per l’Italia

Scrive la Figc:

“Il calciatore Nicolò Barella ha effettuato questa mattina esami diagnostici di controllo che mostrano i progressi attesi nel recupero dall’affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi.

Il calciatore proseguirà quindi il programma di lavoro prestabilito, nell’ottica di essere reintegrato nel gruppo nei prossimi giorni“.

I convocati per Euro 2024: c’è Folorunsho, confermato Meret nonostante l’infortunio

Il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 26 convocati dell’Italia per gli Europei 2024 che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. I tre tagliati sono: Provedel, Orsolini, Ricci.

Ricordiamo che per qualsiasi infortunio, si potrà cambiare la lista entro la mezzanotte del giorno prima del primo match; la Nazionale italiana esordirà il 15 giugno contro l’Albania. Ieri era stato annunciato dal tecnico che Alex Meret aveva subito un risentimento muscolare.

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Vicario.

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini.

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini.

ATTACCANTI: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.

Cosa l’ha soddisfatta di più di questi giorni?

«Ciò che mi ha soddisfatto di più è il fatto di aver scelto bene come persone, l’ho detto anche stamattina a loro. Il gruppo è importante e questo fatto di sapersi prendere carico anche delle cose del compagno, del dar meriti ai compagni, sono tutte qualità contrarie all’egoismo: si divide tutti in parti uguali e di questo sono molto soddisfatto. L’unica preoccupazione è che io sia all’altezza della qualità che hanno loro, spero di essere una bella persona con loro come loro lo sono con me».

La tattica:

«Quando perdi spesso la palla non puoi pressare sempre altrimenti il costo di fatica è troppo alto. Quando comandi il gioco è più facile mandarli a cuccia. E’ partita per il 3-4-2-1, in molti in Italia giocano così, 4-3-3 è in minoranza ormai. Si può fare, cambiano poche misure».

