In Georgia è Kvara-mania: cinema pieni per seguire le sue partite col Napoli e maglie sold out (L’Equipe)

Nel suo Paese lo considerano il loro Zidane, ci sono anche murales dedicati a lui. Lo amano ancor di più anche perché è rimasto un ragazzo umile.

Khvicha Kvaratskhelia è considerato la stella georgiana per eccellenza, tanto che alcuni tifosi hanno iniziato a seguire le partite della nazionale grazie a lui. Ormai è Kvara-mania.

La “Kvara-mania” in Georgia: murales, cinema sold-out per seguire i suoi match, voli frequenti per Napoli

L’Equipe racconta l’impatto del calciatore del Napoli nel suo Paese:

Mentre a Tbilisi migliaia di georgiani protestano in strada contro una legge filo-russa, Batumi, località balneare, si rilassa assistendo ad un match di campionato tra Dinamo e Saburtalo. Ma c’è un comune denominatore tra le due città: l’orgoglio per il proprio Paese a Euro2024, simboleggiato dalla stella Khvicha Kvaratskhelia. Il fenomeno georgiano è cresciuto nella Dinamo Academy prima di approdare al Tbilisi all’età di 16 anni. Dopo lo scoppio della guerra, poiché giocava in Russia, è partito per Batumi dove è rimasto quattro mesi prima di volare a Napoli. Nonostante un rapido passaggio, la località balneare ha fatto di lui un Dio, come tutta la Georgia del resto. C’è un gigantesco murales dove è rappresentato tenendo un pugno con una mano e arrabbiato.

Per i georgiani è il loro Zidane. «Ha anche dimostrato che un giocatore che passa attraverso Batumi può poi esplodere in una città come Napoli, diventare campione d’Italia e giocare la Champions. Qui è come un modello di riferimento» spiega Archil Beridze, presidente della Dinamo Batumi. Il ragazzo di Tsalenjikha, una città di 25.000 abitanti, è diventato la persona più popolare in Georgia, all’età di 23 anni. Tre quarti delle maglie vendute della nazionale sono con il suo nome. Per ogni partita in casa del Napoli, c’è un volo speciale noleggiato all’aeroporto di Tbilisi per portare i tifosi georgiani ai piedi del Vesuvio. Nella capitale georgiana, i cinema mostrano le partite del Napoli, di solito alle 23 per il fuso orario.

Continua:

«Ci sono persone che prima non guardavano le partite della nazionale e che ora si sono appassionate, soprattutto grazie a lui. Ma tutti lo amano di più perché Khvicha è rimasto una persona umile» ha raccontato Levan Kobiashvili, presidente della Federazione georgiana. Ormai è “Kvaramania”. Anche lo stadio della Dinamo Batumi era sempre pieno quando giocava Kvaratskhelia. Il tecnico Sagnol vuole dargli ancora più responsabilità fuori dal campo, vuole che sia un leader per la sua nazionale.

ilnapolista © riproduzione riservata