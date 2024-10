Il Napoli cercherà di accontentare Kvara in tutto e per tutto (Sky)

Ci sarà un nuovo incontro al termine dell’Europeo, potrebbe essere inserita una clausola in stile Osimhen. Con Spinazzola manca ancora l’accordo

A Sky Sport fanno il punto della situazione su Kvara e il rinnovo con il Napoli. Kvara prende tempo ma ci sarà un altro incontro con il Napoli alla fine dell’Europeo. Il club ha intenzione di accontentare in tutto e per tutto il georgiano.

Il Napoli non ha ancora trovato l’accordo con Spinazzola

A Sky:

Ci sarà un nuovo incontro al termine dell’Europeo, il Napoli cercherà di accontentare Kvara in tutto e per tutto, cercando di concedere una clausola in stile Osimhen. Spinazzola piace al Napoli, al momento però non c’è accordo tra il Napoli e il giocatore.

Per Kvara il Napoli si è spinto fino a 7 milioni di stipendio. Lui per ora ha detto no (Corsport)

Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Napoli ha fatto all-in su Kvara, anche se lui non ha ancora accettato il rinnovo.

Tutto sul tavolo e senza bluff per ritoccare e prolungare fino al 2029 il contratto attuale con scadenza 2027: proposta d’ingaggio a scalare, con eventuale possibilità di valutare l’inserimento di una clausola rescissoria come ristione chiesto dall’entourage del giocatore, e uno stipendio che, partendo più o meno da 5 milioni compresi i bonus, schizzerà gradualmente negli anni fino a oltre i 7 milioni. De Laurentiis s’è spinto molto in là con un sacrificio notevolissimo, considerando i parametri societari e l’assenza di introiti derivanti non solo dalla Champions ma da ogni altra competizione europea.

Kvara e il suo agente Mamuka Jugeli hanno ascoltato e gradito la mossa di Adl, ma il giocatore ha rifiutato, chiedendo tempo per riflettere.

Se non arriverà l’accordo sul rinnovo Khvicha continuerà a giocare nel Napoli allo stipendio attuale da 1,8 milioni proprio come ribadito da Conte. Nessun margine di trattativa, sul punto: Adl imperativo categorico.

