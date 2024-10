Il Belgio gioca male. Per Tedesco la colpa è dell’autista del bus e della polizia: «Si fermano a ogni semaforo rosso»

L’ha detto sul serio: «Dall’hotel abbiamo impiegato circa un’ora. Gli agenti andavano ai 20-25 km orari con strada libera. Abbiamo dovuto ridurre il riscaldamento»

Il Belgio non ci sta. Il pullman della squadra deve essere come un ambulanza in emergenza. Deve passare gli incroci anche se sul semaforo c’è il rosso. Nella gara a chi la spara più grossa, il ct del Belgio stacca, e di tanto, Dalic. Al termina del pareggio per 0-0 contro l’Ucraina, Tedesco in conferenza stampa ha spiegato che la squadra ha accusato un po’ di stress prima della partita. Lukaku & Co lo hanno accumulato perché, dall’hotel allo stadio, pullman e scorta della polizia andavano a 25 kmh pur avendo lo strada libera. E gli agenti non avevano nemmeno i lampeggianti. Assurdo.

Tedesco: «Dall’hotel abbiamo impiegato circa un’ora»

Lo sfogo di Tedesco:

«Solo una cosa riguardo questa giornata. Le circostanze e le modalità con cui siamo arrivati allo stadio, non le avevo mai viste. Mai viste. Dall’hotel abbiamo impiegato circa un’ora. Con la scorta della polizia senza lampeggianti. La strada era tutto libera. Gli agenti hanno rallentato ai 20-25 km orari. Ci siamo fermati a ogni semaforo rosso. E alla fine ho potuto parlare alla squadra per due minuti. Abbiamo dovuto abbreviare il riscaldamento. Per me, è incredibile. Incredibile. Era una partita importante e difficile. E abbiamo dovuto prepararla così. Questa è la verità».

Il Belgio e i problemi nel prepartita

Il ct ha poi spiegato meglio:

«Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro e per la qualificazione. Abbiamo avuto qualche problema nel pre-partita. Siamo arrivati ​​tardi allo stadio e questo ha causato molto stress. Per quanto riguarda la partita, avremmo dovuto segnare in avvio. Abbiamo giocato molto bene i primi 25 minuti, poi l’Ucraina è tornata in partita. La gioventù può costare cara a volte. Sapevamo che un gol subito avrebbe potuto cambiare la partita, sarebbe stato stupido da parte nostra attaccare come dei pazzi e rischiare il contropiede. Siamo rimasti sorpresi e delusi dalla reazione dei tifosi, perché il gruppo ha dato tutto. Possono fare quello che vogliono, dobbiamo accettarlo, ma abbiamo bisogno di loro. Giocheremo contro la Francia nel prossimo turno, sarà una bellissima partita».

