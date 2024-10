Il Belgio la sfanga, rischia tanto contro l’Ucraina ma lo 0-0 resiste e arriva agli ottavi da seconda

Nel gruppo E, Romania prima grazie all’1-1 con la Slovacchia. Prova eroica dell’Ucraina che non riesce però a segnare a Casteels. Male Lukaku e Dovbyk.

Risultati assurdi nell’ultima giornata del girone E. Pareggiano tutte e Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina concludo la loro fase a gironi tutte a 4 punti. A definire la classifica è quindi la differenza reti: +1 Romania e Belgio, 0 la Slovacchia e -1 l’Ucraina. Romania e Belgio agli ottavi di finale. Belgio contro la Francia agli ottavi.

Guardando però alle ultime due partite, l’Ucraina non meritava assolutamente di finire ultima e di uscire da questo Euro 2024. Dopo la grande vittoria contro la Slovacchia, contro il Belgio ha giocato una signora partita. Una prestazione eroica che però non viene ricompensata. Purtroppo una grande prestazione di Casteels e la grande imprecisione di Dovbyk, condannano l’Ucraina a uno 0-0 che decreta la sua eliminazione dal torneo. L’Ucraina ha praticamente condotto la partita dall’inizio alla fine.

Cosi come Dovbyk anche Lukaku inconsistente. Una partita passata più a passeggiare, pochi scatti, pochi tiri in porta. Probabilmente Tedesco l’aveva pensata in maniera diversa ma non aveva previsto l’aggressività ucraina e la grande voglia degli uomini in giallo. Solo nel finale, quando l’Ucraina è tutta riversata in avanti, il Belgio ha delle concrete occasioni di passare in vantaggio. Tutte però sprecate.

Nell’altra partita, la Slovacchia passa prima in vantaggio. Poi la Romania pareggia poco dopo su rigore condannando Calzona a sperare nel ripescaggio.

Lukaku ha detto sì al Napoli, si attende solo la cessione di Osimhen per affondare il colpo (Schira)

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli sta continuando a muoversi concretamente per Romelu Lukaku, che ha dato disponibilità al trasferimento al club azzurro. Sarebbe lui il prescelto di Antonio Conte, che lo ha già allenato all’Inter. Il giornalista scrive su X:

Il Napoli è il club più interessato a Romelu Lukaku. Il ds Manna e l’allenatore Conte hanno già parlato con il Chelsea e l’attaccante nelle ultime settimane. Big Rom ha dato la sua disponibilità al Napoli e sarebbe molto felice di tornare a lavorare con Conte. Il Napoli aspetta la cessione di Osimhen per muoversi.

