Hamilton e Marquez ossessionati dalla vittoria: con Ferrari e Ducati cercano la rivincita (Relevo)

Nessuno avrebbe immaginato di vederli con le scuderie italiane. Per entrambi, questo cambiamento sarà sinonimo di rinascita.

Hamilton e Marquez l’anno prossimo cambieranno scuderia; il pilota inglese approderà alla corte della Ferrari, mentre lo spagnolo è atteso nella sua nuova avventura in Ducati accanto a Pecco Bagnaia.

Hamilton, Marquez e la loro ossessione per la vittoria

Relevo scrive sui due campioni:

Se qualcuno avesse predetto anni fa, o anche settimane fa, che Lewis Hamilton avrebbe guidato la Ferrari e Marc Marquez la Ducati, sarebbe stato preso per pazzo. Ma il mondo dello sport, per fortuna, ci regala queste storie sorprendenti. I due condividono la smania di essere campioni che cercano ossessivamente la vittoria. È molto difficile per un campione non vincere. In circostanze diverse, Hamilton e Márquez si sono mossi cercando di assaporare di nuovo il successo.

Hamilton si era stufato degli alti e bassi della Mercedes. Aveva dichiarato sul suo collega della Moto Gp: «Vederlo in Ducati sarà davvero fantastico, non vedo l’ora». Marquez è uno con le idee chiare: il passaggio alla moto rossa sarà una sorta di resurrezione per il catalano, a cinque anni dal suo ultimo titolo.

Il pilota della Moto Gp intervistato a El Larguero

«L’anno prossimo dovremo lottare per il titolo. Per quattro anni sono stato vittima di infortuni, senza risultati, e poi la motivazione è difficile da mantenere. E soprattutto la fiducia. Ho in testa un piano, una strategia, e sta andando benissimo».

Niente congratulazioni da Bagnaia.

«No, no, ma mi ha chiamato l’amministratore delegato della Ducati (Claudio Domenicali) e mi ha fatto i complimenti».

L’armonia che ci sarà nel team.

«Il box deve essere calmo. La guerra in pista, calma nei box».

ilnapolista © riproduzione riservata