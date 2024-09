Gullit blocca la polemica sul razzismo dei tifosi olandesi con la faccia nera: «Ne sono stato onorato».

Sul Daily Mail. Si sono dipinti i volti di nero e con le treccine, hanno scatenato la polemica. Uno di loro si è tirato indietro: «Ho commesso un errore»

Nel tentativo di celebrare Ruud Gullit, alcuni tifosi olandesi sono finiti a fare blackface. Si sono dipinti il volto di nero, avevano le treccine per imitarne l’iconica acconciatura. Sono stati criticati ma in loro difesa è sceso proprio l’ex calciatore del Milan. A Gullit non ha dato fastidio.

Olanda, polemica per la blackface di alcuni tifosi di Gullit

Il Daily Mail scrive di quanto è successo:

Ruud Gullit ha affermato di essere stato “onorato” dai tifosi olandesi travestiti “da Gullit” durante la vittoria per 2-1 dell’Olanda sulla Polonia. Il gruppo di tifosi ha dovuto affrontare una dura reazione per la “blackface” mentre cercavano di imitare l’ex calciatore sugli spalti per la partita di apertura di Euro 2024 del loro Paese .

Si erano dipinti i volti di nero, indossavano le treccine e sfoggiavano anche i baffi nel tentativo di imitarlo.

La pratica della “blackface”, che risale al 19° secolo, è vista da molti come razzista.

Tuttavia, a Gullit non è sembrato importare affatto perché, secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, ha detto: «Mi sento davvero onorato».

Dopo tutta la polemica scatenata, “uno dei fan, Bart van de Ven, si è impegnato a “ritirare” il suo personaggio di “Rasta Ruud“, come riporta Dutch News.

«Forse ho commesso un errore. L’ultima cosa che voglio fare è ferire le persone ed è per questo che ho deciso di fermarmi».

«Anch’io ho ricevuto molte reazioni davvero positive, ma chiaramente c’è un gruppo che la pensa diversamente – ha detto – Devo rispettarlo e ascoltarlo. L’ultima cosa che voglio è che le persone abbiano una certa spiacevole associazione con quello che faccio».

