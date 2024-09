Gravina: «Fifa e Uefa vogliono che si torni indietro sull’Agenzia perché viola l’autonomia dello sport»

Il presidente della Fig: «Hanno inviato una mail molto severa che ci invita a fare pressione sull’autorità di governo a affinché si torni indietro su questo provvedimento»

Gravina: «È arrivata un’email severa da Fifa e Uefa. Vogliono che si torni indietro sull’Agenzia»

Gravina, presidente della Figc, ha fatto sapere che Fifa e Uefa hanno mandato un’email per chiedere che si spinga il governo a fare dei passi indietro sull’Agenzia di controllo dei conti delle società professionistiche.

Ne ha parlato in Commissione cultura.

Le dichiarazioni riportate dall’Ansa.

«Ieri è arrivata un’email di Uefa e Fifa, molto severa. Ci invita a fare pressione sull’autorità di governo a affinché si torni indietro su questo provvedimento che viola autonomia sport».

Le dichiarazioni di Gravina sull’Agenzia di controllo fatte al termine del Consiglio Federale, riportate da Calcio&Finanza.

«C’è molta resistenza da parte di Fifa e Uefa, non riescono a comprendere l’esigenza di questo tipo di attività. Ci hanno preannunciato che arriverà a breve una loro comunicazione. Ci auguriamo che ci sia un richiamo di carattere generale, senza proposte di eventuali sanzioni».

«Le finalità del decreto-legge sono condivisibili, ma non lo strumento. Affronterò il tema in Commissione alla Camera ripetendo che il problema non sono i controlli ma i principi fissati a monte affinché quei controlli possano essere efficaci», ha aggiunto il numero uno della Federcalcio.

ilnapolista © riproduzione riservata