Europei di atletica: oro di Crippa nella mezza maratona in 1.01.03, doppietta azzurra con Riva

La mattinata si apre con un’altra doppietta azzurra. L’Italia sale a 12 medaglie in questi Europei

Mattinata d’oro per l’Italia agli Europei d’atletica: doppietta azzurra nella mezza maratona con Yeman Crippa che ha conquistato l’oro, seguito da Pietro Riva che ha vinto l’argento. Sul podio anche il tedesco Petros. L’Italia sale a 12 medaglie.

Europei di atletica, l’oro di Crippa e il gesto virale di Riva

Il trionfo di Crippa nella mezza maratona è arrivato in 1.01.03. È andato virale sui social il gesto di Pietro Riva, che mentre sorpassava il tedesco Petros lo ha salutato facendo il gesto del “Ciao ciao” a mo’ di sfottò.

#Crippa sul tetto d’Europa ma Pietro #Riva che saluta il tedesco dopo averlo superato nel rettilineo finale nuovo idolo 😅😅#Roma2024 #Atletica pic.twitter.com/gko4YZ3o0B — Francesco Mazzoldi (@frathebestia18) June 9, 2024

L’italiano è stato ammonito per antisportività ed ha provveduto subito a scusarsi.

Le parole di Riva riportate dal Corriere dello Sport:

«Ringrazio Stefano Baldini, il mio allenatore. Se uno come me arriva a questa medaglia vuol dire che l’80% del merito è dell’allenatore. Il mio gesto? Era per dire che stavo andando, non volevo irridere nessuno, né lui né gli atleti tedeschi».

Parole di stima per Petros: «Lo ammiro tantissimo, gli offrirò pizza o cinque chili di Nutella».

Jacobs oro europei 100 metri in 10 e 02, doppietta Italia con Ali.

Marcell Jacobs torna alla vittoria importante. Si aggiudica l’oro negli Europei dei cento metri a Roma davanti all’altro italiano Ali. Buona gara. Ottima anche la semifinale corsa in 10 e 03 e ha rallentato vistosamente negli ultimi dieci metri. Jacobs si conferma campione d ‘Europa.

