Euro2024: la Turchia batterà il Portogallo 2-1

I precedenti sono a favore dei portoghesi, ma la Turchia di Montella e Arda Guler potrebbe sorprendere

Oggi alle 18:00 prenderà il via la sfida tra la Turchia e il Portogallo, entrambe a caccia di una vittoria che consentirebbe loro di qualificarsi agli ottavi di questi Euro2024.

La nazionale di Montella ha steso la Georgia per 3-1 all’esordio.

Il Portogallo ha avuto un avvio timido, riuscendo a battere la Repubblica Ceca soltanto al 92’ grazie al gol del figlio d’arte Conceição. La nazionale guidata da Martinez è stata abbastanza sprecona, un atteggiamento che può nuocere affrontando un’avversaria più tosta della Repubblica Ceca, com’è la Turchia.

Euro2024, i precedenti tra il Portogallo e la Turchia

Tra le due squadre ci sono 9 precedenti: 7 vittorie per i lusitani e solo 2 per i turchi.

Sebbene il Portogallo parta nettamente favorito, siamo convinti che la squadra di Montella abbia le qualità per regalarci un colpo di scena e riuscire a battere l’avversario favorito.

Pronostichiamo che la partita finirà 2-1. Tra i possibili marcatori Guler, che contro la Georgia ha segnato un grande gol, Yildiz e Ronaldo.

Turchia-Portogallo, le probabili formazioni di Sky

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan, Calhanoglu; Guler, Kokcu, Yildiz; Yilmaz. Ct Montella

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva. Ct Martinez

