Euro2024, la Croazia si riscatterà contro l’Albania. La partita finirà 2-1

Euro2024, la Croazia si riscatterà contro l’Albania. Finirà 2-1

La partita tra la Croazia e l’Albania che inizierà oggi alle 15.00 sarà molto delicata per il futuro di tutte e due le squadre a Euro2024. Entrambe le Nazionali hanno perso le loro partite d’esordio. L’Albania è stata battuta in rimonta dall’Italia, la Croazia ha subito una pesante sconfitta dalla Spagna.

Ricordiamo che la Croazia è arrivata a Euro2024 classificandosi seconda nel gruppo D, alle spalle della Turchia. Ha collezionato 16 punti, 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Ha segnato 13 reti e ne ha subite 4.

L’Albania è arrivata prima con 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Ha segnato 12 gol e ne ha subiti 4.

Euro2024, i precedenti tra Croazia e Albania

Tra le due squadre non ci sono precedenti. La Croazia non perde due partite consecutive in un torneo internazionale da Euro 1996. La nazionale di Modric non è in grandissima forma, ma dovrebbe partire comunque favorita contro l’Albania. Il nostro pronostico è che la partita finirà 2-1. Tra i possibili marcatori Petkovic, Modric e Broja.

Croazia-Albania, le formazioni ufficiali

Croazia (4-3-3), la probabile formazione: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. Ct. Dalic

Albania (4-2-3-1), la probabile formazione: Strakosha; Hysaj, Ismailj, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Hoxha; Broja. Ct. Sylvinho

