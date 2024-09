Euro2024, De La Fuente: «Con tutto il rispetto per gli avversari, ma siamo ottimisti»

Il ct della Spagna: «È un bene per tutti che nella nostra squadra ci sia concorrenza e ne siamo felici. Abbiamo la certezza di poter contare su chiunque».

La Spagna si prepara a Euro2024, dove nel girone ha anche l’Italia. Luis De La Fuente ha parlato al termine del match amichevole contro l’Irlanda del Nord, terminato 5-1.

De La Fuente: «Con tutto il rispetto per gli avversari, ma siamo ottimisti»

Le dichiarazioni riportate da As.

La doppietta di Pedri:

«Le aspettative sono state rispettate. È un bene per tutti che ci sia concorrenza e ne siamo felici. Abbiamo la certezza di poter contare su tutti. Ringrazio Pedri perché è un esempio di crescita e impegno. È un giocatore molto importante. Ho piena fiducia in lui».

Sull’Europeo da affrontare:

«Siamo ottimisti per l’Europeo, con tutto il rispetto per gli avversari, che sono di altissimo livello».

Sui due giovani Lamine Yamal e Nico Williams:

«Nico e Lamine sono giovani e dobbiamo dar loro tempo. È una grande opportunità per loro giocare in un Campionato Europeo, perché è un’enorme vetrina mediatica. Dobbiamo dargli tempo e non mettergli troppa pressione».

Anche il d.t. dell’Albania (nel girone con Italia e Spagna) ha parlato di Euro2024

La formazione dell’ex tecnico del Sassuolo e della Primavera dell’Inter è indicata da tutti come quella nettamente inferiore alle altre tre, almeno sulla carta. Sportitalia lo ha intervistato.

Il girone B è forse il più difficile, ma nel calcio niente è scontato: crede nel passaggio del turno dell’Albania?

“Il nostro Head Coach, ha saputo in breve tempo creare una filosofia di gioco, capace di utilizzare al meglio le capacità di ogni singolo calciatore. Per questo saremo una squadra difficile da battere e, se saremo cinici, potremmo decisamente sperare in un risultato importante. Non solo per la competizione in sé, ma che aiuterebbe anche il calcio del nostro paese”.

L’Albania ha tanti giocatori nei top 5 campionati, con alcuni talenti assoluti come Broja, Asllani, Muci: pensa che questa squadra possa sorprendere?

“Essere la sorpresa di questa competizione è il nostro obiettivo principale, coscienti che abbiamo dei calciatori con margini di crescita e che attualmente stanno raggiungendo la loro maturità calcistica. Inoltre l’esperienza di alcuni veterani, sarà il collante tra la tattica e la spregiudicatezza”.

ilnapolista © riproduzione riservata