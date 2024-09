Chiesa, il suo futuro è tra Napoli e Roma (Corsera)

De Rossi stravede per lui ed è uno dei profili suggeriti da Antonio Conte. Il procuratore Ramadani incontrerà entrambi i club

Chiesa, il suo futuro è tra Napoli e Roma. Lo scrive il Corriere della Sera nel punto sul calciomercato.

La prossima settimana Cristiano Giuntoli prima definirà gli ultimi dettagli del contratto del nuovo tecnico, poi si concentrerà sul futuro di Chiesa, il cui contratto — stipendio da 5 milioni — scadrà nel 2025. Il vertice con Ramadani servirà per comprendere se sarà possibile arrivare a un’intesa per il rinnovo del contratto (fino al 2026 alle stesse cifre attuali, come vorrebbe la Juve?) o se sarà più saggio separarsi.

La logica sembra spingere in questa direzione: Ramadani è atteso infatti anche a Trigoria per incontrare Ghisolfi, determinato ad accontentare De Rossi che stravede per il bianconero. Certo prima di accaparrarsi l’attaccante i capitolini dovrebbero far cassa cedendo una delle tante pedine in esubero così da investire i 25 milioni necessari. Poi l’agente di Chiesa ascolterà la proposta di Giovanni Manna: l’esterno è certamente uno dei profili suggeriti da Antonio Conte. ora l’ex c.t. incassa l’apertura di Romelu Lukaku. «Il migliore allenatore che ho mai avuto? Antonio Conte» la risposta senza esitazioni del belga. Ovviamente tutto ruota attorno alla cessione di Osimhen per 130 milioni, ma intanto Napoli sogna.

Bello Chiesa al Napoli, ma chi paga? Costa 50 milioni e ha un ingaggio da oltre sei milioni

Il Corriere dello Sport scrive delle possibili mosse di mercato del Napoli con l’arrivo sulla panchina di Antonio Conte. Tra le suggestioni c’è Federico Chiesa della Juventus. L’attaccante però costa troppo e, nonostante il gradimento di Conte, ha un ingaggio bel al di sopra dei parametri del Napoli.

Federico ha un ingaggio troppo alto per il Napoli

Scrive il Corriere dello Sport:

Il mercato vive anche di suggestioni, come quella per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che la Juventus vorrebbe cedere. Prezzo alto, una cinquantina di milioni, ma l’ostacolo principale – nonostante il gradimento di Conte – è l’ingaggio elevato, da oltre sei milioni, ben oltre i parametri attuali del Napoli. Più facile avvicinarsi ad altri giocatori di gamba e talento come Gudmundsson del Genoa o Mason Greenwood che tornerà al Manchester United dopo il prestito al Getafe.

Di Lorenzo alla Juve e Chiesa al Napoli (Pedullà)

Sembra che sia solo una quesitone di tempo oramai per Conte al Napoli e, mentre impazza il toto allenatore, si comincia a ragionare anche su quelli che potrebbero essere i nomi che l’allenatore leccese potrebbe portare con sé in azzurro. Vi abbiamo parlato di Lukaku come sostituto di Osimhen, sestante alla partenza. Scontato il sì di Big Rom, pallino dell’allenatore 54nne. E poi c’è la suggestione Chiesa che, riferisce Alfredo Pedullà, potrebbe entrare nella lista dei possibili acquisti. Tra l’esterno, molto apprezzato da Conte, e la Juventus i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno del 2025 procedono a dir poco a rilento.

Pedullà parla infatti di “asse calcio tra Napoli e Juve”. Ora sappiamo che Di Lorenzo ha voglia di andare via, come detto anche dal suo agente perché si sente sfiduciato dalla società. Per Pedullà potrebbe essere proprio la Juve la sua nuova casa. «Juve più che Inter, non solo per una scelta di Di Lorenzo, ma anche come logica della Juve alla ricerca di esterni».

