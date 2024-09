Cinque invasioni di campo durante Turchia-Portogallo. Martinez: «È preoccupante. E se avessero brutte intenzioni»

Gli steward dello stadio a Dortmund peggio della difesa turca. Il ct del Portogallo: «I giocatori sono esposti e dobbiamo stare attenti a questo»

La difesa del campo a Dortmund dove oggi pomeriggio si è giocata Turchia-Portogallo da parte degli steward è stata peggiore della difesa turca. La vittoria da parte del Portogallo per 3-0 ha galvanizzato i fan di Cristiano Ronaldo. Pure un tifoso turco ha invaso il campo per fare un selfie con Ronaldo. E infatti il pomeriggio di Turchia-Portogallo è stato anche il pomeriggio delle invasioni di campo. Ad aprire le danze un bambino desideroso di farsi una foto con il campione portoghese. Alla fine della partita saranno cinque le invasioni di campo. A Dortmund c’è decisamente un problema di sicurezza. Cosa che ha notato anche il ct Roberto Martínez che, come riporta il Guardian, ha espresso la sua preoccupazione.

“Il primo, un bambino, è stato accolto calorosamente dal capitano del Portogallo, che ha posato per una foto con lui a metà del secondo tempo, ma Ronaldo non è rimasto impressionato quando una seconda persona è corsa avanti e ha interrotto il gioco poco dopo. Gli altri tre tifosi sono scesi in campo dopo la vittoria per 3-0 del Portogallo a Dortmund. Tutti e cinque sono stati portati via dagli steward e del caso si occuperà la polizia tedesca. La Uefa non ha voluto commentare“.

Le parole del ct Martinez dopo Turchia-Portogallo

«È preoccupante perché oggi abbiamo avuto la fortuna che le intenzioni dei tifosi fossero buone. Tutti noi amiamo un fan che riconosce le grandi star e le grandi icone della loro vita. Siamo tutti d’accordo con questo. Ma ci sono momenti molto, molto difficili se queste intenzioni sono sbagliate: i giocatori sono esposti e dobbiamo stare attenti a questo».

E ancora:

«Non penso che ciò dovrebbe accadere su un campo di calcio. C’è molta sicurezza e molta protezione e questo non dovrebbe accadere. E probabilmente dovremmo dare un messaggio ai fan che non è la strada giusta; non se ne ricava nulla e probabilmente le misure peggioreranno in futuro. Non va bene avere i giocatori così esposti quando la gente corre in campo».

Anche Bernardo Silva, autore del primo gol, ha detto la sua:

«È solo un po’ fastidioso dover sempre interrompere la partita perché un tifoso entra in campo. Ma penso che sia il prezzo da pagare per essere così riconosciuto nel mondo del calcio e avere un giocatore come lui (Ronaldo, ndr) con noi. Ma in termini di sensazione di pericolo, non credo, no. Non io personalmente».

ilnapolista © riproduzione riservata