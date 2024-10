Splendido gol in rovesciata a un minuto dall’eliminazione. La differenza tra giocare male con Scamacca e Retegui e giocare male con Kane e Bellingham

Bellingham ricorda a Calzona che il calcio è infame e che le partite le decidono i calciatori.

L’Inghilterra era praticamente fuori dagli Europei. Stava perdendo 1-0 contro la Slovacchia di Calzona. Sei minuti di recupero. Ne erano trascorsi quasi cinque. Poi una lunga rimessa laterale, direttamente in area, spizzata di Guéhi e Bellingham (cui in patria stavano già preparando un processo che al confronto quello a Spalletti e Gravina è una barzelletta) si coordina e in rovesciata gela Dubravka e la Slovacchia intera. È il minuto 95 dell’ottavo di finale tra Inghilterra e Slovacchia. Ha ripetuto quel che fece Baggio nel 94 contro la Nigeria.

Southgate si era già visto disoccupato. Sarebbe stata tutta colpa sua. Lui che non ha convocato né Grealish né Rushford. Era disperato. Aveva fatto entrare chiunque. Palmer, nel recupero Toney. E l’ha sfangata. Poi, al primo minuto del supplementare, Harry Kane ha completato l’opera. Di testa su assist di Toney. Perché sì la Nazionale inglese gioca male. Quasi quanto l’Italia. Quasi. Ma è diverso giocare male con Kane e Bellingham rispetto a giocare male con Scamacca e Retegui. Ottima la partita di Declan Rice che quasi da solo ha retto l’Inghilterra, ha colpito anche un palo sullo 0-1.

Povero Calzona. Sarebbe stato l’uomo copertina degli Europei. Mai la Slovacchia nella sua storia ha raggiunto i quarti di finale degli Europei (sì nel 1976 vinsero ma come Cecoslovacchia). È arrivato a pochi secondi dal riscatto dopo i mesi d’inferno che ha vissuto a Napoli. Il riscatto c’è stato lo stesso. Ormai la platea calcistica si è accorto che non è il tecnico di Napoli, quantomeno non è solo l’uomo che abbiamo visto. Ma il dio del calcio non se l’è sentita di concedergli una tale vetrina. Anche se la Slovacchia ha premuto fino alla fine. Southgate ha optato per un secondo tempo supplementare all’italiana: fuori Kane e Bellingham.

Ai quarti di finale l’Inghilterra affronterà la Svizzera.

Calzona: «Lobotka è un top player, di livello mondiale come Bellingham» (prima del match)

Il ct della Slovacchia, ex tecnico del Napoli, Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa del match contro l’Inghilterra, previsto oggi alle 18. Chi vincerà affronterà la Svizzera ai quarti di finale. Il ct rilasciato alcune dichiarazioni anche su Stanislav Lobotka, una delle stelle della sua nazionale.

Sul match il ct ha dichiarato:

«Dobbiamo essere concentrati al 100% e pensare solo a noi stessi. Quando l’Inghilterra fa grandi prestazioni come gruppo, diventa molto forte. Sono una delle migliori Nazionali dell’Europeo, dobbiamo stare attenti. Hanno fisicità e tecnica. Dobbiamo provare a sfruttare i loro punti deboli, ma anche essere cauti. Possono farci male in qualsiasi momento. Abbiamo commesso degli errori nelle partite precedenti e non possiamo permetterci di ripeterli, un’avversaria così forte ti punirà sempre».

Su Lobotka, una delle stelle della Slovacchia in campo:

«Lobotka è stato il Player of the Match due volte in tre partite, è fondamentale per noi. Affronterà un giocatore di livello mondiale come Jude Bellingham, ma anche lui è un calciatore di livello mondiale. E’ un top player, che però da solo non può far nulla. I miei calciatori sono al 100% e giocheranno una grande partita».

