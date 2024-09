Baggio, i rapinatori probabilmente non sapevano di trovarsi nella villa del Divin Codino (CorSera)

L’ipotesi è sorprendente e anche un po’ comica. Probabilmente erano dell’est Europa. Gli inquirenti: «Dalla dinamica non emerge alcun interesse per i suoi cimeli»

Il Corriere della Sera scrive di alcuni aggiornamenti sulla triste vicenda che ha coinvolto Baggio e la sua famiglia. La rapina subita nella villa e l’aggressione potrebbe essere opera di malviventi dell’est Europa che non sapevano di trovarsi a casa di Baggio, un eroe dello sport e un calciatore amato in tutto il mondo. Questa è l’ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti.

I rapinatori si aggiravano vicino la villa di Baggio da giorni

Scrive il CorSera:

L’ipotesi è sorprendente e anche un po’ comica: la banda, probabilmente dell’est europeo, non sapeva di aver dato l’assalto alla villa di una leggenda del calcio. Cosa che l’ha inguaiata tremendamente. Perché ora la caccia ai rapinatori è senza respiro. «È un’ipotesi che non si può escludere — precisano gli inquirenti —. Perché dalla dinamica dei fatti non emerge alcun interesse da parte loro per tutto quello che potrebbe aver vinto e accumulato Baggio in quanto campione». Avrebbero potuto pensare di avere a portata di mano un Pallone d’oro e i mille importanti cimeli di una vita da star. E invece se ne sono infischiati. Possibile? Il loro interesse era uno solo: «La cassaforte». Volevano quella. Che però Roberto Baggio non ha mai avuto e quindi hanno ripiegato su quello che c’era.

I romantici aggiungono che, se davvero avessero saputo chi era, non gli avrebbero mai sferrato quella mazzata con il calcio della pistola spedendolo all’ospedale. Non si fa. Altro elemento che depone a favore della casualità, le testimonianze di alcuni vicini di casa di Roberto Baggio. Fra questi l’ex sindaco di Altavilla Vicentina, Carlo Dalla Pozza, che il 18 giugno aveva segnalato ai carabinieri del paese una persona sospetta aggirarsi in cima alla collina: «Aveva un suv bianco e mi ha chiesto se c’era qualche casa in affitto. Mio cugino ha notato un gruppo di soli uomini, 6 o 7, che guardavano all’intero delle proprietà».

