Il ct è più critico con i suoi. I battibecchi con Griezmann e Camavinga. Parla poco con lo staff e questo preoccupa i giocatori

Anche Deschamps teme le talpe. Parla poco con i calciatori, cresce il malumore nel gruppo (L’Equipe)

Tra ct e nazionale francese si respira un clima tutt’altro che sereno. Deschamps si è irrigidito e il suo nuovo metodo non è condiviso dalla squadra.

L’Equipe scrive:

“Didier Deschamps non era in vena di scherzi dopo il fischio finale contro la Polonia (1-1) a Dortmund martedì. Mentre usciva dal campo per salutare i tifosi della squadra francese sugli spalti, l’allenatore si è imbattuto in Eduardo Camavinga. Lo scambio è stato intenso. Il tecnico si è lamentato in sostanza dei numerosi scivoloni del giocatore entrato al 61° minuto.

Nelle sue comunicazioni interne, l’allenatore è talvolta più duro di quanto sia abituato a fare. Un secondo episodio lo testimonia. È avvenuto pochi minuti dopo l’ingresso in campo di Antoine Griezmann. Insoddisfatto del pressing del suo giocatore, Deschamps si è arrabbiato e ha criticato l’atteggiamento del suo centrocampista offensivo. Nei giorni precedenti la partita, Didier Deschamps non ha esitato a prendersela con altri calciatori. Dall’inizio del torneo è cambiato anche il modo di comunicare con la squadra. In tre partite della fase a gironi, Deschamps ha cambiato tre volte il suo metodo. Prima ha tenuto due briefing tattici prima di Austria-Francia, poi ha deciso di tenere una riunione collettiva con il suo undici titolare alla vigilia di Francia-Paesi Bassi, prima di comunicare individualmente con i suoi giocatori il lunedì sera senza peraltro rivelare l’intero undici. Attento alle fughe di notizie, l’allenatore con il passare del tempo ha voluto limitare gli scambi”.

Francia, i giocatori sono scontenti dell’approccio di Deschamps

Atteggiamento che ha avuto conseguenze sulla squadra. “Questo irrigidimento della gestione non è privo di conseguenze per il suo gruppo. È un fatto vecchio come lo sport ad alto livello, ma durante questi periodi di competizione molti dei panchinari mormorano per la mancanza di minutaggio. Con 26 giocatori in rosa, Deschamps – che era contrario ad ampliare la lista – era consapevole del rischio.

Ma a queste frustrazioni, più o meno espresse verbalmente a seconda dello status del giocatore nella Nazionale francese o a livello di club, si aggiungono – e questo è più problematico – le critiche al modo in cui avviene la comunicazione. L’assenza (o la mancanza) di scambi diretti con lo staff preoccupa alcuni giocatori che vengono a conoscenza del loro status di panchinari a seconda delle varie iniziative dell’allenatore. La domanda, mentre i Bleus si avvicinano agli ottavi di finale e alle fasi a eliminazione diretta, è: Deschamps ha perso il controllo della squadra?”.

