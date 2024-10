Zhang sta vendendo l’Inter alla famiglia reale saudita (Corsera)

La valutazione è di 1,2 miliardi. Intanto entro 37 giorni deve restituire 320 milioni a Oaktree altrimenti perde il club a zero

Zhang sta vendendo l’Inter alla famiglia reale saudita. Lo scrive il Corriere della Sera.

Tentazione saudita per l’inter. Secondo quanto riferito da più fonti al Corriere della Sera, Steven Zhang sta trattando la cessione del club a investitori sauditi. Il negoziato è condotto in prima persona dal presidente dell’inter con l’ausilio delle banche d’affari Goldman Sachs e Raine, a cui da tempo è stato affidato l’incarico di lavorare al riassetto finanziario della società.

Il potenziale acquirente dell’inter rientrerebbe nella cerchia della famiglia reale di Riad (…) un membro della dinastia regnante Al-saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed bin Salman.

La cifra dovrebbe quantomeno avvicinarsi alla valutazione di 1,2 miliardi immaginata da Zhang per l’inter. Ma il tempo è proprio quello che, al momento, manca alla famiglia cinese: fra soli 37 giorni la holding di controllo del club dovrà rimborsare il prestito da 250 milioni (più 70 milioni di interessi) concesso nel 2021 da Oaktree. Altrimenti, il fondo di investimento statunitense potrà escutere il pegno sulle quote dell’inter e diventarne proprietario. La famiglia Zhang non perderebbe la società a zero perché Oaktree sarebbe tenuto a riconoscerle la differenza fra il valore di mercato dell’inter e quello del debito.

Zhang sempre più lontano dall’Inter: non ci sarà alla festa scudetto (CorSport)

Secondo il Corriere dello Sport il destino di Zhang all‘Inter è segnato. Sarà ancora il presidente del club quando i nerazzurri vinceranno lo scudetto. Ma non ci sarà a festeggiarlo. Lui si allontana sempre di più da Milano e si avvicina Oaktree. Nel frattempo continuano le grane con la China Construction Bank.

Scrive il CorSport:

“L’Inter si avvicina sempre di più allo scudetto. Steven Zhang invece sembra allontanarsi sempre di più dal pianeta nerazzurro. Steven è in Cina, non si fa vedere in Italia dallo scorso luglio, e non arriverà nemmeno per alzare la coppa dello scudetto. Nel frattempo, si avvicina sempre di più la scadenza del prestito di Oaktree. Mancano soltanto 41 giorni, infatti, a quel 20 maggio, divenuto una sorta di X-Day per il futuro dell’Inter”.

Zhang continua a sperare a una dilazione dei tempi. Oaktree ha già però condizionato la sua decisione alla cessione del club. L’altra opportunità è di avere un altro finanziamento chiudendo però prima quello da 380 milioni. “E qualcuno sostiene che [Zhang] abbia un asso nella manica“.

ilnapolista © riproduzione riservata