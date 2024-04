Tra De Laurentiis e Manfredi è calato il gelo, il sindaco non va più allo stadio (Cormezz)

La situazione si è deteriorata quando il sindaco disse di essere in attesa di un progetto «serio e sostenibile per il Maradona». Progetto che, a quanto pare, forse non arriverà mai

Il Corriere del Mezzogiorno ricostruisce il botta e risposta a distanza di ieri tra il sindaco di Napoli Manfredi e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. In realtà più che un confronto è stato un lungo monologo del presidente che ha ribadito la sua volontà di costruire uno stadio a Bagnoli e di non voler prendere in nessun caso in considerazione il Maradona per il futuro del suo club.

Parole in netta contrapposizione con quanto espresso dal sindaco e dal Comune negli ultimi tempi che si sono detti ampiamente disponibili a riparlare della concessione dell’impianto di Fuorigrotta.

“Per la costruzione di un nuovo stadio a Bagnoli Aurelio De Laurentiis ripone le speranze, forse tutte, nell’incontro che avrà a breve con il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; sindaco che, di Bagnoli, è commissario di governo”.

Un’incontro che al momento non è stato fissato, considerando che De Laurentiis e Fitto non hanno mai parlato di Bagnoli

Quello che però è successo, scrive Repubblica è che i rapporti tra Manfredi e De Laurentiis sono molto tesi

“Parole importanti, dunque. Ora in Municipio attendono gli sviluppi. Ma intanto cala il gelo. Manfredi, infatti, non va allo stadio da mesi per le distanze che ci sono col patron azzurro: da quando il sindaco disse di essere in attesa di un progetto «serio e sostenibile per il Maradona». Progetto che, a quanto pare, forse non arriverà mai”.

