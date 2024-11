Il Corsport: De Laurentiis fa arrivare alla squadra e a Calzona l’idea di una punizione durissima. Una delle giornate più meste della sua era

Torna un grande classico di De Laurentiis: Napoli in ritiro permanente. Ne scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. È il riflesso pavloviano di un presidente che è vicinissimo ai 75 anni (li compirà il 24 maggio), non è abituato a riflessioni autocritiche, fa quindi fatica a comprendere quanto le proprie bizze possano aver influito e disarcionato completamente il Napoli. E allora si rifugia in gesti autoritari per ricordare chi è che comanda. Tipici segnali di debolezza. “Napoli in ritiro!”. Come tante e tante volte in passato. E noi ogni volta – e anche adesso – abbiamo ricordato del Borgorosso Football Club.

De Laurentiis a fine partita non va negli spogliatoi

Scrive il Corsport:

Il 23 aprile 2023, dopo aver battuto la Juventus, Zielinski crollava stremato sul campo dello Stadium a Torino: era l’immagine della vittoria e dello scudetto del Napoli. Ieri, a distanza di un anno, a crollare sul campo di Empoli al 90′ è stato Lobotka, immerso nel fragore della contestazione prima del confronto diretto con gli ultras: è l’immagine del tramonto del Napoli dello scudetto sotto gli occhi di Spalletti, ieri spettatore in tribuna per la seconda volta consecutiva. Un’eclissi, un sipario che cala impietosamente: anche De Laurentiis, apparso nell’intervallo, a fine partita non si vede, non passa dagli spogliatoi, evidentemente è già lontano. Però si fa sentire: dopo la decima sconfitta e un’altra prestazione da cancellare e dimenticare, il presidente fa arrivare alla squadra e a Calzona la sua intenzione di indire un ritiro permanente fino alla fine del campionato. L’idea di una punizione durissima, certo, in coda a una delle giornate più meste degli ultimi anni. E forse della sua era.

