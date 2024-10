Supercoppa d’Arabia, calciatore dell’Al-Ittihad preso a frustate dopo la sconfitta (Video)

Mentre lanciava dell’acqua sugli spalti in reazione agli insulti, il calciatore Hamdallah è stato colpito da un tifoso

Clamoroso quanto successo ieri sera alla finale di Supercoppa d’Arabia tra l’Al-Ittihad e Al-Hial: un tifoso ha preso a frustate il calciatore Abderrazak Hamdallah. A fine partita il giocatore dell’Al-Ittihad ha reagito a degli insulti gettando dell’acqua sugli spalti. Hamdallah è stato poi insultato e colpito da uno dei tifosi.

Supercoppa d’Arabia: Hamdallah aggedito, era stato l’unico a segnare per la squadra

L’Al-Ittihad, club in cui gioca Benzema, aveva appena perso la finale di Supercoppa d’Arabia per 1-4 e l’unico gol della squadra era stato segnato proprio da Hamdallah.

A spectator attacked Al Ittihad player Abderrazak Hamdallah with a whip during a confrontation after the team’s Saudi Super Cup final defeat to Al Hilal. Video shows the striker being assaulted after throwing water at the fan. pic.twitter.com/l7xMWCSAVV — AJE Sport (@AJE_Sport) April 12, 2024

Il match della Saudi Pro League tra Al Ittihad e Al Taawon si è concluso con uno scialbo 0-0. La squadra di Karim Benzema è quarta in classifica, a -18 dal secondo posto (che significa Champions asiatica) e mancano 7 partite alla fine del campionato. Il campione francese ha rilasciato un’intervista nel post-partita dove ha speso delle parole sul match e sul suo futuro.

Perché non vediamo più il Benzema del Real Madrid?

«Perché non è lo stesso club, né gli stessi giocatori. Ho bisogno di aiuto in campo, non posso vincere da solo. Spero di concludere bene la stagione».

Si è già parlato spesso di un possibile addio in estate da parte del francese, dopo una sola stagione in Arabia:

«Vedremo. Per me la cosa più importante è vivermi il presente… vedremo cosa succederà in futuro».

