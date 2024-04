Soulè, la Juventus vuole 40 milioni sull’unghia. Il Napoli avrebbe voluto inserire Zanoli (Kiss Kiss Napoli)

La richiesta del Napoli sarebbe stata rifiutata dal club bianconero. Giuntoli ha chiesto 40 milioni di euro per Soulé senza contropartite

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal circa i possibili obiettivi di mercato del Napoli. De Laurentiis e Manna, nuovo prossimo direttore sportivo, stanno già lavorano. Il primo nome sulla lista è Soulé, attaccante della Juve in prestito a Frosinone. Il club azzurro ha già avanzato un’offerta a Giuntoli.

Soulé piace a De Laurentiis , è un’ipotesi credibile e fattibile

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli:

«C’è un nome in cima alla lista di Manna, che piace tanto anche al presidente De Laurentiis, il Napoli vuole Soulé e ha già fatto una richiesta alla Juventus: è un’ipotesi credibile e fattibile. Cristiano Giuntoli ha chiesto per Soulé 40 milioni di euro. E’ una richiesta impegnativa perché sta facendo benissimo, ma il Napoli dinnanzi a questa richiesta ha provato a capire se in questa trattativa si può inserire Zanoli, ma la Juventus ha rifiutato quest’ipotesi, per Soulé serviranno solo 40 milioni».

Manna al lavoro per il Napoli. Ha già il suo pupillo (Corsport)

Fino a qualche giorno fa Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno lavorato fianco a fianco per ridisegnare la Juve, poi è arrivata la telefonata del presidente De Laurentiis e le carte in tavola sono cambiate. Il nuovo ds arriverà a Napoli solo a fine campionato, ma è chiaro che già comincerà a studiare le mosse per il prossimo mercat0.

“A Manna piace molto Matias Soulé 20 anni, argentino e mancino come fece lui. Gran bel talento, numeri con il Frosinone, l’anima della salvezza, giocate a gogò e di recente anche un numero di magia divenuto virale con l’Argentina under 23. Certo, lui gioca a destra, in attacco, e da quelle parti il Napoli ha appena acquistato Ngonge per 19 milioni, ma si vedrà. Troppo presto. Bisogna attendere l’allenatore: Antonio Conte è il primo desiderio di De Laurentiis, Vincenzo Italiano un altro obiettivo datato. Attendere, prego”.

