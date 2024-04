Punire Zielinski relegandolo ad un ruolo marginale è stato un autogol tecnico per il Napoli (Gazzetta)

“Il Napoli ha deciso di propria volontà di escludere uno dei centrocampisti con maggior talento. I fatti hanno dato torto a De Laurentiis”

Oggi in campo contro il Monza quasi sicuramente vedremo Zielinski dal primo minuto. La presenza del centrocampista polacco in campo è stata notevolmente ridotta da quando non ha rinnovato il contratto, avvicinandosi all’Inter. Zielinski è stato escluso anche dalla lista Champions, una scelta che ha penalizzato notevolmente il Napoli.

Zielinski, il Napoli si è penalizzato da solo lasciandolo fuori

Lo scrive la “Gazzetta dello Sport“:

Ritrova una maglia da titolare Piotr Zielinski, separato in casa per via di un contratto non rinnovato e di un addio certo a fine stagione.

Ma la scelta di lasciare fuori il polacco dalla lista Champions e anche da un posto da titolare in campionato, più che una punizione per Zielinski è stato un autogol tecnico del club, che ha deciso di propria volontà di privarsi di uno dei centrocampisti con maggior talento della Serie A. D’accordo, c’era da provare le potenziali di Hamed Traorè, ma forse serviva usare una strategia diversa per non rischiare non solo l’eliminazione dalla Champions – come è accaduto col Barcellona – ma anche di staccarsi dai posti nobili di classifica che portano alla qualificazione alla nuova Champions, con tanti soldi in palio per i club, prestigio, e un diverso appeal da giocarsi sul prossimo mercato. I fatti hanno dato torto a De Laurentiis, ma adesso c’è ancora tempo per salvare il salvabile, a patto che il Napoli torni a vincere già da oggi, dopo un mese di digiuno.

Le parole di Modugno a Sky:

«Ultima occasione per dare un senso concreto a questa stagione. Le premesse erano altre. C’è l’Europa League come obiettivo. De Laurentiis è stato qui in settimana. Le scelte: 4-3-3 con qualcosa di nuovo alla ricerca della solidità difensiva. Rrahmani con Ostigard, Di Lorenzo e Olivera davanti a Meret. Lobotka e Anguissa ed è forte l’opzione di Zielinski. Davanti, Osimhen e il ritorno di Kvara che ha smaltito gli acciacchi, e ci sarà a destra Politano più di Ngonge che a partita in corso può essere una possibilità. Non c’è Lindstrom, difficilmente sarà tra i convocati. Non fare risultato significherebbe ritrovarsi nella parte destra della classifica».

