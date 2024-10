Pioli: «La Serie A non è molto lontana dalla Premier, malgrado i club italiani abbiano risorse inferiori»

In conferenza in vista della sfida col Lecce: «Dobbiamo pensare a mettere in campo la miglior prestazione. Il campionato è lungo»

Prima dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, il Milan di Stefano Pioli si prepara alla sfida di sabato contro il Lecce e il tecnico ha presentato la partita in conferenza stampa oggi.

La conferenza di Pioli

A marzo percorso netto, ad aprile?

«La voglia di far bene anche ad aprile c’è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Non siamo mai riusciti a vincere cinque gare di fila quest’anno e dobbiamo cercare di farlo. Affrontiamo una squadra che dopo il cambio di allenatore non ha preso gol e ha messo in difficoltà la Roma»

Il cambiamento al Milan

«Sono cambiato perché le esperienze vissute ci e mi hanno insegnato qualcosa. Un allenatore si porta sempre qualcosa di utile per crescere e migliorare. Che sia tecnica, tattica, di gestione o di comunicazione. In questi anni importanti al Milan l’ho fatto»

Rotazioni in vista della Roma?

«La concentrazione è solo sulla gara di domani. Se ci saranno dei cambi saranno legati alle condizioni di qualcuno e alla squalifica di Loftus-Cheek. Non di sicuro perché stiamo pensando alla Roma. Dobbiamo dare continuità ai risultati e schiererò la formazione migliore»

Thiaw out

«Il fatto che non sia a disposizione domani dipende molto dalla partita di giovedì. Ha un’infiammazione: domani non ci sarà a livello precauzionale, ma c’è grande speranza di recuperarlo per la Roma»

Florenzi ha detto che Leao è un mix tra Mbappé e Neymar?

«Lui punta sempre in alto… Con Leao parlo tanto. Arriviamo nel momento più importante della stagione con Leao in condizioni eccellenti. Sono contento di quello che sta facendo. Lui sa che deve continuare così e crescere ancora»

La condizione della squadra

«Non avere stop o problemi durante la settimana ti consente di avere una grande condizione. La condizione dipende anche dall’aspetto mentale. E ora stiamo bene. Quello che abbiamo fatto finora conta poco. Dobbiamo pensare a mettere in campo la miglior prestazione. Il campionato è ancora lungo e il finale deciderà determinate situazioni»

Il caso Camarda

«Non so se c’è un caso Camarda, non posso rispondere io a queste domande. Parliamo del presente soltanto. E’ così che si costruisce il futuro del Milan»

Bennacer al posto di Loftus-Cheek e Jovic

«Bennacer può giocare al posto di Loftus. Ha saltato un paio di allenamenti per l’influenza, vediamo. Potrebbe giocare anche un suo compagno. Jovic ha qualità. Si è fatto trovare pronto. Ma credo anche che possa fare di più»

Premier vs Serie A

«La Premier è di alto livello, ma la Serie A non è molto lontana malgrado i club italiani abbiano risorse inferiori di quelli inglesi»

Pulisic, Leao e Chukwueze trequartisti?

«È un’opzione che stiamo valutando»

Reijnders a sinistra con Theo e Leao?

«Ha giocato spesso da interno di sinistra. Dipende da come facciamo uscire Leao. Tre giocatori con così tanta tecnica e qualità di movimento possano produrre situazioni pericolose per i nostri avversari. Cerchiamo di sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori e avere equilibrio»

La voglia di divertirsi

«Più che la voglia di divertirsi è l’entusiasmo che fa la differenza. Per le caratteristiche mentali dei miei giocatori è la situazione migliore. Siamo concentrati per domani»

Chukwueze

«Sono soddisfatto. I suo dati nelle ultime tre gare sono superiori a quelli che aveva col Villarreal. Sta bene di testa, sta bene di gambe e deve continuare così»

I tiri da lontano

«Devono essere un’arma in più. Abbiamo i giocatori con le qualità giuste per sfruttarli»

Ostacolo Lecce

«La partita sarà difficile. Il Lecce sta bene, ha ritrovato equilibrio e ha giocatori veloci davanti. Poi noi abbiamo le qualità per cercare di impensierirli e per controllare la partita»

ilnapolista © riproduzione riservata