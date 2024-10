Napoli report: Kvaratskhelia ha svolto lavoro individuale in campo

Riprendono gli allenamenti in vista della partita contro il Monza, che si terrà domenica alle 15:00

Il Napoli riprende gli allenamenti per prepare il match contro il Monza. Kvaratskhelia, assente durante la partita contro l’Atalanta, ha svolto lavoro individuale in campo.

Napoli, ripresa degli allenamenti. Kvara si allena da solo in campo

Il report della società:

“Dopo la giornata di riposo per la Santa Pasqua, il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti all’Sscn Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un circuito tecnico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Kvaratskhelia ha svolto lavoro individuale in campo”.

Napoli-Atalanta è finita come ogni persona di buon senso sapeva da giorni. L’Atalanta ha vinto tre a zero. Fischi al Maradona. Addio Champions, il Napoli rischia di rimanere proprio fuori dall’Europa. È anche la prima sconfitta in campionato di Calzona. Garcia si conferma per distacco il miglior tecnico della stagione.

Il primo tempo è stato di disarmante facilità per la squadra di Gasperini che ha segnato due gol a una difesa che definire addormentata è un complimento. Inspiegabilmente si sono fermati (anche Meret, errore assurdo) sul gol dell’1-0 di Miranchuk per un fallo che non c’era; e poi sul 2-0 Juan Jesus ha perso un pallone da calcio amatoriale. A proposito, complimenti per l’iniziativa contro il razzismo prima del match. Per distacco la cosa più bella della giornata del Napoli.

