Nadal: «Sono sempre stato positivo, ma arriva un momento. Quel momento» (Repubblica)

Rafa Nadal intervistato da Repubblica sulla possibilità che presto possa ritirarsi. Oggi gioca a Madrid contro Darwin Blanch.

«Non sarà la fine del mondo (eventualmente non essere a Parigi, ndr). Il mondo non finisce con il Roland Garros. Ho sempre accettato le cose. La vita non è tutta bianca, o nera. E, comunque, ci saranno le Olimpiadi. Nella mia mente ci sarà questo evento».

Ma quanto è dura accettare tutto questo?

«Onestamente? Vincere e perdere fa parte della nostra vita quotidiana. Ciò che mi ha reso felice per tutta la vita, più che vincere, è stato dare il massimo. Raramente ho avuto la sensazione di tornare a casa senza aver fatto tutto il possibile perché le cose andassero bene».

E adesso?

«Ora il problema è che non posso. Ma devo provarci, vedere se c’è una via d’uscita. Le persone, è normale, sperano che tutto si risolva e vanno avanti. Sono sempre stato positivo, ma arriva un momento. Quel momento».

Non lo dica.

«Credetemi, per me va tutto bene, non aspiro a nient’altro che andare in campo, divertirmi e avere la sensazione di poter giocare in luoghi dove ho ricevuto affetto ineguagliabile. Se ci riuscirò bene, altrimenti niente. Non devo dimostrarmi più niente, e va bene così. Sono una persona abbastanza tranquilla e deciderò quando sarà quel momento. Posso dire di essere stato molto amato».

Ne parla “Relevo“:

“Nadal è sempre stato perseguitato da una certa fama di palleggiatore ed è vero che all’inizio era un giocatore insopportabile per i suoi rivali in questo senso. Faceva di tutto, correva come un cervo per il campo e molte volte ha vinto i punti mettendo una palla in più in campo. Ogni punto andava battuto sette volte contro quel Nadal con le gambe fresche. Il suo fisico era scandaloso.

Con il passare degli anni, con così tanti infortuni e con i rivali che hanno incominciato a colpire sempre più forte , Nadal ha adattato il suo stile di gioco. Quando Carlos Moyà si è unito al suo team tecnico alla fine del 2016 , uno dei problemi che il campione del Roland Garros 1998 ha messo sul tavolo è stato che Nadal doveva accorciare i punti. Doveva essere più aggressivo e risparmiare energie. Non era più necessario sottoporsi ad uno sforzo eccessivo e quindi esporre il proprio corpo a infortuni.

Quando hai buone gambe non hai bisogno di accorciare i punti. Nadal ha sempre lavorato sul punto, ha sempre giocato con molto ordine», ha detto a Relevo Marc López, uno degli allenatori di Nadal. «Le gambe non sono più le stesse e il tennis è cambiato in questi 20 anni di carriera. Ora tutto è molto più veloce e tutti colpiscono più forte. Nadal ha saputo adattarsi a questo e ha capito che può e deve giocare con più coraggio»”.

Relevo spiega che il fisico del tennista spagnolo è, paradossalmente, la sua più grande forza.

“Anche se può sembrare una contraddizione dopo tanti infortuni, gran parte del successo di Nadal risiede nella sua forza fisica , soprattutto sulla terra battuta. Resistere all’intensità di Nadal in una partita di cinque set sulla terra battuta è alla portata di pochissimi. Delle 140 partite giocate in queste condizioni, ne ha perse solo tre: due contro Novak Djokovic e una contro Robin Soderling”.

Una forza fisica che può penalizzarlo, come dimostrano i vari infortuni.

“Quella forza ora può diventare il tuo tallone d’Achille. E il corpo di Nadal non smette di dargli avvertimenti. Sta per compiere 38 anni – lo farà il 3 giugno – e dopo aver giocato appena tre partite negli ultimi 16 mesi, il suo fisico è un mistero. A gennaio in Australia, al ritorno dopo un anno di assenza, si infortunò nella terza partita. Conseguenze dell’elevata concorrenza“.