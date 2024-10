Milan-Lecce, Sticchi Damiani lascia la tribuna dopo aver applaudito ironicamente l’arbitro

Il direttore di gara non ha dubbi ed estrae subito il cartellino rosso. Neppure silent check da parte del VAR: rosso confermato, gara condizionata e squalifica in arrivo per Krstovic. L’attaccante del Lecce salterà la partita di campionato contro l’Empoli, molto importante per il percorso salvezza della formazione di Gotti. I salentini si approcciano a giocare il secondo tempo sotto di due gol e di un uomo a San Siro.

Poi il terzo gol del Milan con Rafael Leao. Il protoghese però ha segnato con Almqvist a terra nell’area di rigore della squadra di Pioli. Mentre Leao insieme a San Siro festeggiava per il gol, il presidente del Lecce Sticchi Damiani si è alzato in tribuna per applaudire ironicamente il gesto.