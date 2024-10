Luis Enrique: «Mbappé? Spero che cambi idea»

A Prime Video: «Non ci ha detto ancora nulla. Magari può cambiare idea, se vinciamo tutti e quattro i titoli»

Luis Enrique è stato intervistato da Amazon Prime Video. Il tecnico del Psg ha parlato del futuro di Mbappé e della speranza di vederlo ancora in squadra l’anno prossimo.

Luis Enrique: «Mbappé non ci ha detto nulla, può ancora cambiare idea»

A Luis Enrique è stato chiesto se il fatto che quella di domani sarà l’ultima partita di Mbappé contro il Marsiglia possa influenzare la sua decisione di farlo partire titolare o meno.

«Perché dovrebbe essere l’ultima? Spero ancora che Kylian cambi idea. Non ha ancora detto nulla. Può cambiare idea. Immaginiamo di vincere tutti e 4 i titoli in questa stagione e che Kylian faccia la sua scelta all’ultimo momento… decidendo che il suo posto è a Parigi. Perché no ? Vedremo…»

L’arrivo di Mbappé costituisce un nuovo nodo da sciogliere, perché il calciatore francese “rappresenterebbe un’attrazione ancora maggiore per i marchi una volta finalizzata la sua firma per il Real Madrid. E il calciatore francese è stato già coinvolto in qualche polemica riguardo ai suoi diritti d’immagine. Nel settembre 2022, Mbappé ha rifiutato di partecipare ad uno shooting con la nazionale francese a causa di un conflitto che il calciatore aveva con la sua federazione sui diritti d’immagine“.

“Pochi giorni fa Mbappé ha chiesto la protezione del marchio del suo cognome e della sua iconica celebrazione. Il francese avrà un trattamento speciale anche per quanto riguarda i suoi diritti d’immagine al Real Madrid.

La politica sui diritti d’immagine dei Blancos è uno dei grandi bastioni economici del Real Madrid. In questo modo continuano a valorizzare il loro marchio e quello dei loro calciatori, il cui valore cresce in modo esponenziale da quando indossano la maglia del Real Madrid”.

