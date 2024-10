Mazzocchi titolare ad Empoli, torna dopo due mesi uno dei tanti acquisti di gennaio (Sky)

Per l’Empoli è la partita della vita per le ambizioni di salvezza, ennesima speranza invece per le ambizioni Champions del Napoli

Le ultime sul Napoli prima della partita contro l’Empoli. Massimo Ugolini dal Castellani di Empoli fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla formazione di Calzona. Ritorna titolare Mazzocchi, uno degli acquisti di gennaio. Olivera è infortunato e Mario Rui squalificato.

Ad Empoli un’altra occasione per il Napoli che ne ha sprecate tante

Le parole di Ugolini a Sky:

«Ad Empoli un’altra occasione per il Napoli che ne ha sprecate tante. L’aritmetica da ancora qualche speranza per la Champions. Bisogna vedere se si riuscirà a produrre questa voglia di fare anche sul campo. Difficoltà evidenti viste nell’ultima partita. Questo stadio dovrebbe rappresentare uno stimolo considerando le difficoltà avute qui negli ultimi anni. Calzona schiera la migliore formazione possibile, c’è Juan Jesus e torna anche Mazzocchi. Olivera infortunato e Mario Rui squalificato. Torna dopo due mesi uno dei tanti acquisti del mercato. Fino a pochi minuti fa una violentissima grandinata ad Empoli. Dovrebbe giocare Niang, evidente che bisogna reagire alla sconfitta rimediata con il Lecce. Per l’Empoli è la partita della vita per le ambizioni di salvezza, ennesima speranza per le ambizioni Champions del Napoli».

Empoli-Napoli, le probabili: ritorna titolare Mazzocchi. In mezzo Zielinski (Sky)

C’è ancora speranza per l’Europa. Il Napoli vuole continuare a sperare oggi pomeriggio a Empoli contro la squadra di Davide Nicola. Fischio d’inizio di Empoli-Napoli alle 18:00. In difesa scelte obbligate per Calzona, visto l’infortunio di Olivera e le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui. Nicola schiera Niang dal primo minuto.

Empoli (3-4-2-1) la probabile formazione: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

Napoli (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

L’allenatore degli azzurri recupera Juan Jesus e Kvara che prendono regolarmente il loro posto negli 11.

A sinistra toccherà a Mazzocchi. Al centro dell’attacco Osimhen, completerà il reparto Politano.

