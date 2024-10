Empoli-Napoli, le probabili: ci sono Juan Jesus e Kvara. In mezzo Zielinski (Sky)

Visto l’infortunio di Olivera e la squalifica di Mario Rui, a sinistra toccherà a Mazzocchi. Nicola con Zurkowski, Cambiaghi e Niang

C’è ancora speranza per l’Europa. Il Napoli vuole continuare a sperare oggi pomeriggio a Empoli contro la squadra di Davide Nicola. Fischio d’inizio di Empoli-Napoli alle 18:00. In difesa scelte obbligate per Calzona, visto l’infortunio di Olivera e le squalifiche di Rrahmani e Mario Rui. Nicola schiera Niang dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Empoli (3-4-2-1) la probabile formazione: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

L’allenatore dei toscani confermerà in blocco la difesa a 3, composta da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. A centrocampo dovrebbe rivedersi Maleh, al suo fianco Marin in vantaggio su Grassi, con Cacace favorito a sinistra. Tornerà dal 1′ Cambiaghi, Zurkowski dovrebbe essere preferito a Cancellieri. in attacco maglia da titolare per Niang.

Napoli (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

L’allenatore degli azzurri recupera Juan Jesus e Kvara che prendono regolarmente il loro posto negli 11.

A sinistra toccherà a Mazzocchi. Al centro dell’attacco Osimhen, completerà il reparto Politano.

Nicola: «Contro il Napoli dobbiamo gasarci, avere il gusto e la voglia di giocare questa partita»

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Napoli, valido per la 33esima giornata di Serie A.

Che tipo di squadra è il Napoli con l’arrivo di Calzona?

«Incontriamo i campioni d’Italia, è una grande soddisfazione farlo. In questo momento siamo nella condizione di voler recuperare quel punto che abbiamo perso, a prescindere dall’avversario dobbiamo mettere tutto noi stessi. La differenza la fa la voglia di lottare. La differenza tra il Napoli dello scorso anno e quello di questo è difficile, perché era una macchina perfetta, con Calzona stanno facendo vedere i movimenti tipici di quel Napoli. Abbiamo cercato di studiarli a fondo».

Il Napoli ha tanti giocatori a disposizione, non solo Osimhen e Kvara, ma anche Politano:

«Politano è un giocatore conosciuto, aggiungerei Simeone, Raspadori. Hanno tanta qualità, hanno tanti giocatori forti a disposizione anche a gara in corso. Il Napoli ha la capacità di gestire il gioco, è forte nella riaggressione, sa rischiare, è abile negli attacchi laterali e in quella della profondità. Noi dovremmo saper leggere i momenti della partita, bisogna essere bravi anche sulle loro individualità. L’importante è essere convinti che con l’aiuto di reparto si può essere competitivi. Dobbiamo gasarci, avere il gusto e la voglia di giocare questa partita».

