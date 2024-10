Macron: «Minacce terroristiche? Abbiamo pronto il piano B e C, ci sarà un sistema di sicurezza XXL»

Sulle Olimpiadi: «Potrebbe esserci una cerimonia d’apertura limitata a Trocadero. Controlleremo tutti. Otto giorni prima, Parigi sarà completamente chiusa».

Il presidente francese Emmanuel Macron, ospite di BfmTv-Rmc, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Macron: «Abbiamo pronto il piano B e C, chiuderemo la città otto giorni prima dalla cerimonia d’apertura»

L’evento dovrebbe tenersi sulla Senna il 26 luglio, ma in Francia sono preoccupati per le minacce terroristiche:

«Abbiamo pronto il piano B e piano C. Analizzeremo poi tutto in tempo reale. Potrebbe esserci una cerimonia limitata ai giardini del Trocadero e che quindi non comprenderebbe l’intera Senna».

Successivamente ha dichiarato:

«I terroristi vogliono prima di tutto impedirci di sognare. Vogliono impedire ai giovani di andare a concerti, eventi sportivi. Ci stiamo organizzando per fare una grande cerimonia di apertura. Ma soprattutto quattro grandi cerimonie, visto che c’è l’apertura e la chiusura e poi l’apertura e la chiusura delle Paraolimpiadi (che si terrà al Place de la Concorde)».

Per la sicurezza:

«Ci sarà un sistema di sicurezza XXL, già messo in atto settimane prima dell’inizio della cerimonia di apertura. Controlleremo tutte le persone che entrano ed escono (dal perimetro di sicurezza). Limiteremo molto il traffico. Mi dispiace per tutti i residenti perché ci saranno un sacco di vincoli. Otto giorni prima, sarà tutto completamente chiuso».

Dopo 128 anni di “gloria” olimpica World Athletics rompe un tabù: l’atletica sarà il primo sport internazionale a dare soldi agli atleti per aver vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Insomma, l’oro non basta. Non più. A partire da Parigi gli atleti che vinceranno l’oro in ciascuno dei 48 eventi dell’atletica si aggiudicheranno 50.000 dollari. Ma World Athletics ha promesso di estendere i premi in denaro anche alle medaglie d’argento e di bronzo, dai Giochi di Los Angeles del 2028.

La decisione è sorprendente – spiega il Guardian – dato che il Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, non ha mai assegnato denaro per la partecipazione o la vittoria di una medaglia alle Olimpiadi, sostenendo che competere ai Giochi è già di per sé una ricompensa sufficiente.

