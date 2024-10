Luis Enrique: «Critiche? I cani possono abbaiare, noi continuiamo il nostro lavoro»

In conferenza: «Finale Champions? Pensiamo prima alla semifinale con il Dortmund, che faceva parte del nostro girone della morte»

Luis Enrique presenta in conferenza stampa la sfida tra Psg e Lione. Il tecnico dei parigini ha parlato della Champions e delle critiche ricevute nel corso della stagione.

Come tornare in scena dopo le emozioni del Barcellona nei quarti di finale di Champions League?

«Stiamo entrando nell’ultimo mese e mezzo di partite e stiamo raggiungendo i nostri obiettivi, stiamo lavorando con grande entusiasmo e serietà».

Vuoi vincere il campionato il prima possibile?

«No, non c’è nessuna fretta. Abbiamo sempre lo stesso obiettivo: diventare campioni prima o poi. Vogliamo rimanere competitivi nelle altre competizioni e per questo dobbiamo rimanere competitivi nel campionato. Che diventiamo campioni presto o tra quattro giorni, non cambia nulla».

La partita di Barcellona (1-4) ha cambiato la tua visione della tua rosa?

«Credo che parte del mio ruolo sia migliorare la rosa e gestire i giocatori individualmente. Il merito non è mio ma dei giocatori per aver accettato ciò che dice l’allenatore per il loro bene e quello della squadra. Penso che siamo cresciuti durante tutta la stagione ma c’è ancora margine di miglioramento».

Come gestire i tre obiettivi (scudetto, Coupe de France, Champions League) ancora accessibili?

«Per candidarsi a tutti i titoli è necessaria una rosa numerosa di almeno 23 giocatori, come nel nostro caso. Chi sarà importante nel restante mese e mezzo? Devono essere tutti pronti ad aiutare la squadra, magari anche solo per tirare un rigore. Mi piace vedere l’atteggiamento dei miei giocatori in allenamento».

Luis Enrique: «Possiamo vincere tutti e tre i titoli»

Quali sono le tue ambizioni nelle tre competizioni a cui stai ancora gareggiando?

«Penso che il giorno della mia presentazione abbiamo parlato molto chiaramente di essere in corsa per tutti i trofei. Siamo ancora in corsa. Siamo molto ben piazzati in ogni competizione. Possiamo vincere tutto».

Dopo il Barcellona hai detto che Kylian Mbappé era stato un leader. È mai stato mentalmente disconnesso dalla squadra prima di questa partita?

«Quello che ho visto o non visto resta nello spogliatoio e queste sono le conversazioni con i giocatori».

Dopo il Dortmund in semifinale, preferiresti affrontare il Real Madrid o il Bayern Monaco in finale di Champions League?

«Dobbiamo innanzitutto eliminare la prima squadra del nostro girone, il girone della morte, dove tutti giocavano per la sopravvivenza. Noi e il Dortmund ci siamo qualificati. Sono sicuro che il Dortmund abbia la nostra stessa speranza e voglia di raggiungere la finale. Ne riparleremo se arriviamo alla finale, cosa che spero. Questa semifinale sarà molto difficile ed emozionante».

I tuoi risultati attuali costituiscono una vendetta personale, soprattutto dopo alcune critiche mediatiche?

«Non leggo niente, zero. Sono dodici anni che alleno. Sono stato attaccato, diffamato. Lascio che continuino. I cani possono abbaiare, continuiamo il nostro lavoro».

