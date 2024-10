Lazio, la curva rischia la chiusura per i cori razzisti verso Lukaku e Abraham

Durante il derby gli ispettori federali li avrebbero registrati in almeno tre occasioni

Il derby di Roma continua a far discutere. Dopo l’episodio di Mancini e della bandiera della Lazio col topo che potrebbe costare al calciatore quantomeno una multa ma anche una squalifica e alcuni chiedono anche l’esclusione dalla Nazionale, arrivano anche i cori discriminatori.

Secondo la Gazzetta dello Sport la Curva Nord della Lazio potrebbe andare incontro alla chiusura. Nel weekend in cui la Figc ha deciso di aumentare i controlli degli ispettori federali nel segno della tolleranza zero alla discriminazione e durante il derby si sono sentiti ancora una volta cori discriminatori dalla curva Nord della Lazio. Gli ispettori li avrebbero registrati in almeno tre occasioni, verso Lukaku e Abraham.

Sarà il Giudice sportivo ora a provvedere alla possibile sanzione che, considerando la diffida del settore biancoceleste, potrebbe portare a una chiusura. I tifosi della Lazio erano già stati accusati di recente dalla Juventus di insulti discriminatori verso McKennie nell’ultima gara di Coppa Italia. Per quell’episodio, la Procura non ha trovato immagini o audio decisivi, ma i bianconeri starebbero cercando materiale, e avevano già sottolineato e condannato l’accaduto attraverso una nota.

