La Federbasket: “Petrucci non è in pericolo di vita ed è cosciente”

Il presidente della Federbasket, vittima di un incidente stradale, ha riportato alcune fratture. I medici tengono sotto osservazione una vertebra

Arrivano ulteriori notizie sulle condizioni di Giovanni Petrucci, presidente della Federbasket che oggi pomeriggio è stato vittima di un’incidente piuttosto grave. Il presidente non è in pericolo di vita, ha subito la rottura di due costole e i medici tengono sotto osservazione le condizioni di una vertebra. Lo comunica in una nota la stessa Federbasket.

La nota della Federbasket

La nota diffusa dalla Federbasket:

“A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al Presidente Federale Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è cosciente. Ha riportato alcune fratture ma le sue condizioni non sono gravi ed è stato trattenuto in osservazione per ulteriori accertamenti“.

Su Twitter anche il giornalista Giovanni Capuano fornisce ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Petrucci:

#Petrucci: gli accertamenti hanno evidenziato due costole fratturate, mentre i medici tengono sotto osservazione le condizioni di una vertebra ma hanno fortunatamente escluso pericolo di vita per il dirigente romano. Nessun danno serio alla testa, solo una ferita di non grave… https://t.co/RStAkDyoO2 — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 6, 2024

Il presidente della Federbasket Petrucci vittima di incidente stradale (CorSera)

“Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, è rimasto vittima di un incidente stradale a Roma mentre viaggiava assieme alla moglie. Le sue condizioni sarebbero serie”. Lo comunica il Corriere della Sera.

Secondo una prima ricostruzione, il presidente Petrucci è finito con la macchina in una scarpata mentre stava andando a Valmontone. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. In questo momento si trova all’ospedale San Camillo di Roma, dove lo starebbero sottoponendo a una serie di esami, anche alla testa. La moglie ricoverata all’ospedale di Tor Vergata per delle contusioni.

Il presidente della Federbasket è stato anche alla guida del Coni, commissario straordinario della Figc nel 2000-2001, vice presidente della Roma. A gennaio era stato nominato vicepresidente della Salernitana di cui era già componente del cda per decisione del presidente Danilo Iervolino.

ilnapolista © riproduzione riservata