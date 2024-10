Il presidente della Federbasket Petrucci vittima di incidente stradale (CorSera)

Le sue condizioni sarebbero serie. È finito con la macchina in una scarpata mentre stava andando a Valmontone. Da accertare la dinamica dell’incidente

“Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, è rimasto vittima di un incidente stradale a Roma mentre viaggiava assieme alla moglie. Le sue condizioni sarebbero serie“. Lo comunica il Corriere della Sera.

Secondo una prima ricostruzione, il presidente Petrucci è finito con la macchina in una scarpata mentre stava andando a Valmontone. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. In questo momento si trova all’ospedale San Camillo di Roma, dove lo starebbero sottoponendo a una serie di esami, anche alla testa. La moglie ricoverata all’ospedale di Tor Vergata per delle contusioni.

Il presidente della Federbasket è stato anche alla guida del Coni, commissario straordinario della Figc nel 2000-2001, vice presidente della Roma. A gennaio era stato nominato vicepresidente della Salernitana di cui era già componente del cda per decisione del presidente Danilo Iervolino.

Gianni Petrucci (sì lui) entra a far parte del cda della Salernitana

La Salernitana punta sui giovani. Gianni Petrucci, 77 anni, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Salernitana.

Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale.

“L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare che il dott. Gianni Petrucci entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Salernitana. Il dott. Petrucci, figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata. Nella sua carriera Gianni Petrucci è stato Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Presidente del CONI ed è l’attuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro”.

Queste parole del Presidente Danilo Iervolino:

“Per me è un grandissimo piacere ed onore accogliere all’interno del CDA una figura dalla grandissima caratura umana e professionale come il Dott. Petrucci. Una personalità storica del mondo sportivo italiano che accresce ulteriormente il profilo sempre più elevato ed ambizioso che dovrà avere la Salernitana nei prossimi anni”.

