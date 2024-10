La Cbs contro Allegri: “Dovrebbe vergognarsi, la Juve gioca come una provinciale appesa a un filo”

L’analisi della Juve durante Golazo!: “Non migliora nessun suo giocatore. E anche il suo modo di comunicare è insopportabile”

A Cbs Sport Golazo, un programma televisivo della Paramount sul calcio, i giornalisti presenti in studio hanno analizzato la Juventus di Allegri dopo la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Il giudizio su Allegri anche oltre oceano è piuttosto negativo.

Allegri dovrebbe vergognarsi

L’analisi di Matteo Bonetti si apre così:

«Allegri dovrebbe vergognarsi per il modo in cui ha messo questa squadra. Hai tutta la settimana per prepararti, in questo caso due settimane, giusto? De Sciglio non dovrebbe essere in questa squadra. Non è abbastanza bravo per questo livello. La Juventus affronta queste partite come una provinciale appesa a un filo alla disperata ricerca di un punto in trasferta contro una squadra molto più grande. Questo non è il modo di fare della Juventus. Questo è, tra l’altro è il “corto muso”? Perché così si può solo, come l’ha detto Allegri, mantenere questi 1-0. Non offre ai suoi attaccanti quasi nessuna opportunità. Non creano occasioni, il centrocampo con Locatelli sembra così lento. Guardate singolarmente questa Juventus. Quanti di questi giocatori sono al livello della Juve? E come se non bastasse non vengono messi in condizione di fare il salto di qualità».

L’anchor man continua:

«Ci sono molte altre squadre che, forse sulla carta non hanno la qualità individuale, ma grazie al lavoro, grazie alle istruzioni dell’allenatore, li vediamo iniziare a sbocciare. Allegri non migliora molti giocatori chiave. Non migliora praticamente nessuno all’interno della squadra».

E ancora:

«E in tutto questo calcio negativo, c’è anche il modo di comunicare di Allegri che non si può sopportare. Non ho mai visto un allenatore della Juventus parlare così male della sua squadra e fissare le aspettative così in basso e trovare costantemente scuse per una squadra che spende così tanto in trasferimenti e in stipendi. quindi, a questo punto si capisce cosa deve succedere».

“Allegri should be ashamed of himself.” 😳@Bonetti shares his thoughts on this Juventus loss. pic.twitter.com/vp1aX85ub9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 30, 2024

«Le critiche vanno sempre accettate, soprattutto nei periodi negativi»

Allegri ha presentato in conferenza la sfida di campionato tra Lazio e Juventus, parlando del periodo negativo che i bianconeri stanno vivendo.

La fiducia si era persa per aver visto l’Inter allontanarsi?

«Nel calcio si vive anche di questi momenti purtroppo. Ora però dobbiamo rialzarci per fare i punti per la Champions. I ragazzi devono stare sereni perché hanno fatto 59 punti, l’unico problema è che sono distribuiti male. Ora però bisogna ritrovare entusiasmo. Sulla crescita dei ragazzi però non ho nulla da dire o da rimproverare».

Questo periodo è servito per riflettere sugli errori?

«In questo momento parlare e spiegare serve a poco. Dobbiamo lavorare per correggere gli errori e invertire l’attuale tendenza».

Qual è la critica più incomprensibile per te tra quelle arrivate? Ti hanno fatto piacere le parole di Scanavino?

«Mi hanno fatto molto piacere, senza dubbio. Le critiche vanno accettate sempre, soprattutto nei periodi negativi. Chiaramente in questo periodo siamo in difficoltà, 13 punti sono pochi. Il calcio però dà sempre la possibilità di rovesciare il giudizio del momento. Il prossimo anno andiamo al Mondiale per Club ed è una prospettiva che ci deve spingere a centrare la Champions».

