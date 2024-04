Il Napoli si è messo nelle condizioni di poter fare ancora i conti per la Champions (Sky)

C’è la voglia di provarci domenica contro il Frosinone dopo il quarto d’ora di Monza e riproporsi in quelle zone di classifica

Su Sky gli ultimi aggiornamenti sul Napoli di Calzona. In collegamento con gli studi della pay tv, Francesco Modugno parla della preparazione in vista della partita di domenica contro il Frosinone con la speranza di arrivare in Champions ancora viva.

Conte la grande suggestione di De Laurentiis

Le parole di Modugno a Sky:

«Manna arriverà aggiungendo altre conoscenze e altre idee. Giovane eppure già con esperienze importante, arriva dalla Juventus che genera dirigenti strutturati. Magari il proposito del nuovo dirigente è che il Napoli giochi anche in Europa. L’obiettivo del Napoli è riproporsi in quelle zone di classifica per puntare a una coppa europea. Si è messo nelle condizioni di poter fare i conti con la Champions. C’è la voglia di provarci dopo il quarto d’ora di Monza. Con il Frosinone, domenica alle 12:30, sarebbe anche un modo per restituire qualcosa ai quei 50mila allo stadio, sold out al Maradona. Sulla scelta dell’allenatore, Calzona spererebbe di mettere in crisi De Laurentiis. Ma poi il presidente continua a guardarsi intorno, Conte la grande suggestione e anche qualcosa di più. Italiano un profilo che rimane in corsa e poi qualche indiscrezione su qualcun altro che magari non esce perché si sta ancora giocando qualcosa di importante».

Napoli: Juan Jesus torna in gruppo, Politano solo parzialmente

Il Napoli a lavoro a Castel Volturno. Buone notizie per Calzona che ritrova Juan Jesus. Il brasiliano completamente ristabilito. Sulla via di guarigione anche Politano che ha svolto in parte lavoro personalizzato in gruppo. Ai box ancora Olivera che continua le terapie.

La nota del Napoli:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito atletico. Chiusura di seduta dedicata al lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Politano ha svolto una parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Juan Jesus ha lavorato in gruppo. Per Olivera terapie e lavoro personalizzato in palestra“.

