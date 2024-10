Ha lasciato il Napoli in Champions e quarto in classifica. Il suo Napoli viaggiava a 1,75 di media. Mazzarri 1.25, Calzona 1,5

Garcia resta il miglior allenatore della stagione del Napoli, ha la miglior media punti.

I numeri non mentono. La prima sconfitta in campionato del Napoli di Calzona ci spinge ad andare uno sguardo alla media punti dei tre allenatori di stagione del Napoli: Garcia, Mazzarri e Calzona. Il tecnico francese è stato completamente riabilitato dai suoi successori. La prima opera, e più importante, di riabilitazione è toccata a Mazzarri. Ma anche Calzona adesso sta facendo peggio dell’allenatore che ora se ne sta tranquillo a Nizza. Aveva lasciato il Napoli in Champions e quarto in classifica. Esonerato a novembre, alla 12esima giornata, ora guarda il Napoli fuori dalla Champions e settimo in classifica con 45 punti. Settimo per ora perché la Fiorentina di Italiano (futuro tecnico azzurro) ha 43 punti e due partite in meno e può superare gli azzurri. Anche la Lazio ha 43 punti e può superare il Napoli in caso di vittoria stasera contro la Juventus.

Ma veniamo alla media punti.

Garcia: 12 partite e 21 punti: media di 1,75 punti a partita.

Mazzarri: 12 partite, 15 punti: media 1,25

Calzona: 6 partite, 9 punti: 1,5 a partita.

Per Garcia 6 vittorie in 12 partite, con 3 sconfitte e 3 pareggi.

Mazzarri: 4 vittorie, 5 sconfitte, 3 pareggi

Calzona: 2 vittorie, 1 sconfitta, 3 pareggi

