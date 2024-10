Conte resta il sogno di De Laurentiis, ma il tempo per la programmazione è poco (Corsport)

Il presidente del Napoli punta sul tecnico leccese da ottobre, ma adesso sa di avere la necessità di stringere i tempi e partire veloce per la programmazione della prossima stagione

Antonio Conte, un allenatore al centro del dibattito di questi giorni. È sicuramente l’uomo dei sogni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che lo ha più volte cercato in questa stagione per convincerlo a prendere le redini della squadra dopo l’addio di Spalletti. Ma il tecnico leccese ha sempre detto no. Ora si aprirà il nuovo valzer delle panchine in Italia e in Europa e chissà che qualcosa non possa cambiare.

Savelli su Libero ha scritto che Conte ha delle pretese troppo esose per le garanzie che riesce a dare ad un club in fatto di durata del suo contratto. Angelo Alessio invece, storico vice di Conte, ha parlato della possibilità che il tecnico leccese accetti l’azzurro per la prossima stagione: «Se, come leggo, Osimhen andrà via, è difficile pensare a Conte a Napoli»

De Laurentiis e Conte

Il Corriere dello Sport oggi fa il punto sulla situazione e sul pensiero di De Laurentiis a riguardo

“Antonio Conte, invece, resta il primo desiderio di Adl sin dalla prima rivoluzione di ottobre, quando però declinò gentilmente l’invito del suo amico presidente a sostituire Garcia: si vedrà. Tra non molto: la programmazione, come conferma anche l’accordo anticipato con Manna, impone tempi brevi di percorrenza. Un po’ come quelli per raggiungere Monza da Torino (dove si giocherà la Fiorentina di Vincenzo Italiano domenica). O viceversa. O prima o poi”.

