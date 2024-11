Boksic: «Modric alla Juve non basterebbe a colmare le distanze con l’Inter, ma darebbe una bella mano»

Alla Gazzetta: «Modric è baciato da Dio, è il calcio: lo consiglierei a qualsiasi top club. Sono convinto che abbia altri due anni di calcio ad alto livello nelle gambe»

Luka Modric sta trovando poco spazio nel Real Madrid in questa stagione, e non era stato escluso potesse ritirarsi dal calcio giocato a fine stagione. Per questo motivo Carlo Ancelotti gli avrebbe offerto la possibilità di rimanere nel suo staff, ma il calciatore ha rifiutato perché vorrebbe continuare a giocare. Intanto, il presidente della Dinamo Zagabria Velimir Zajec sogna di riportarlo in patria. Per convincerlo, ha ideato una curiosa proposta al centrocampista del Real Madrid. Zajec ha acquistato una pagina di Marca dove è raffigurato il retro della maglia del club croato e il numero 10 con scritto Modric.

Modric alla Juve

Il futuro del calciatore invece potrebbe essere in Italia. Ha rilanciare questa suggestione oggi Alen Boksic, ex attaccante della Juventus e connazionale del centrocampista del Real Madrid. «Modric è baciato da Dio, è il calcio: lo consiglierei a qualsiasi top club, anche alla Juve. Non so se Luka lascerà a scadenza il Real, dove già in questa stagione ha fatto da chioccia a Bellingham e agli altri giovani, ma sono convinto che abbia altri due anni di calcio ad alto livello nelle gambe. Modric da solo non basterebbe per raggiungere l’Inter, che ha stravinto con merito lo scudetto, ma darebbe una bella mano»

È chiaro che la Juventus abbia la necessità di comunicare a pensare in maniera seria al mercato per risollevarsi da quella che non è per i bianconeri una stagione soddisfacente In difesa andrà via Alex Sandro, su Bremer ci sono parecchie sirene inglesi, pure in porta potrebbe succedere qualcosa col rinnovo di Szczesny non scontato. E ancora a centrocampo può andare via McKennie così come Rabiot che è in scadenza, non facile strappargli un altro rinnovo. E in attacco Vlahovic sta facendo bene, piace all’estero, non è detto che non possa essere sacrificato se dovesse arrivare una super offerta. La stessa cosa che può accadere per Federico Chiesa. In ogni caso servirà un po’ di esperienza in più, magari il classico colpo di livello internazionale in grado di far fare un salto di qualità.

