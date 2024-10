Bari, Federico Giampaolo è il nuovo allenatore: gioca con il 4-3-3

Fratello minore di Marco, ex tecnico di Sampdoria e Milan. Il Bari è al suo quarto tecnico dall’inizio della stagione.

Il Bari ha scelto Federico Giampaolo come nuovo allenatore in vista delle ultime giornate di campionato. E’ il quarto a subentrare sulla panchina pugliese, dopo Iachini, Mignani e Marino. Dall’estate 2022 è il tecnico della Primavera del Bari.

Giampaolo jr è il nuovo tecnico del Bari

Fratello minore di Marco Giampaolo, scrive Gianluca di Marzio, sarà alla prima esperienza su una panchina di Serie B. In carriera ha avuto sin qui occasioni da allenatore capo solo tra Serie D ed Eccellenza, come le esperienze alla guida di Valle d’Aostee, Avezzano, Recanatese e L’Aquila raccontano. Ha toccato anche i campi di C, con un anno da assistente di Luca D’Angelo sulla panchina della Fidelis Andria 2015/16 in C. Il 4-3-3 e il 4-3-1-2 sono i moduli che ha spesso alternato nel settore giovanile. Ricerca della pressione e calcio verticale sono le idee di partenza. Schemi e concetti spesso adottati come riferimento anche da suo fratello Marco, al quale lo lega un rapporto di continuo confronto e di grandissima stima.

Il club pugliese l’anno scorso lottò per la Serie A. Ora è vicino alla retrocessione in C

A Bari De Laurentiis ha costruito un altro disastro (stavolta senza film). Due tentativi di disastro fanno quasi una prova. Lo sprofondo non è ancora completo, a Napoli come a Bari. Ma, soprattutto in Puglia, ora la famiglia De Laurentiis è davvero vicina alla clamorosa retrocessione in Serie C. I biancorossi hanno perso anche a Como: 2-1. Non vincono dal 17 febbraio quando sconfissero 2-0 la Feralpi Salò. Da allora sei sconfitte e due pareggi. Quindi due punti in otto partite. E la squadra ora allenata da Iachini è sull’orlo del burrone. Il Bari è 17esimo con 35 punti. Oggi giocherebbe i play-out contro il Cosenza che è a 35. La Ternana ha vinto a Cremona e ha inguaiato ulteriormente i pugliesi. A quota 33, direttamente in C, c’è l’Ascoli. Mancano cinque partite al termine del torneo.

La Bari è a due punti dalla Serie C e il calendario non promette nulla di buono. La squadra ospiterà il Pisa, poi andrà a Cosenza per un drammatico scontro salvezza, quindi il Parma al San Nicola (Parma che è primo in classifica), quindi la trasferta in casa del Cittadella e il match finale in casa col Brescia.

