Bagnaia: «Nella Sprint il feeling è stato pessimo. Cambierò gomma e andrà bene»

Primo Vinales, poi Marquez e Martin. Il campione del mondo: «Ero un secondo più lento. Non c’era modo di spingere, avevo tante vibrazioni»

Ieri la Sprint Race della MotoGp a Austin. Vince Vinales, seguito da Marc Marquez e Martin. Sesto Bastianini, il campione del mondo Bagnaia paga una partenza difficile e chiude all’ottavo posto. Le sue dichiarazioni post gara a Sky Sport.

«Ero un secondo più lento. Non c’era modo di spingere, avevo tante vibrazioni. Partenza? Ho iniziato a scivolare col posteriore, ho perso 3-4 posizioni. Poi in curva 2 Miller ha avuto un problema, ho frenato e altri 3 mi hanno superato. Il feeling è stato pessimo, ma per la gara non toccherò niente: non può essere questione di setting, cambierò gomma e andrà bene».

Bagnaia: «Il feeling era talmente pessimo che non può essere qualcosa di setting»

«Questa mattina avevo una gomma con 14 giri e pomeriggio ne avevo una nuova, ma sono stato sei decimi più lento. Non ho parlato con la Michelin, ma avremo tempo per farlo, per controllare i dati».

E ancora:

«Fino alle FP2 di stamani continuava a essere il miglior weekend dell’anno. Da lì in avanti si sono complicate le cose, in qualifica non ho trovato il feeling che mi sarei aspettato, in gara men che meno. In ogni caso il mio feeling in gara era talmente pessimo che domani, solo cambiando gomma, andrà bene. Non toccheremo niente, il feeling era talmente brutto, pessimo che non può essere qualcosa di setting. Abbiamo il tempo per analizzare le cose e sono sicuro che andrà bene».

Bagnaia ha concluso:

«Forse è stata la temperatura, forse sono state le condizioni, ma ho visto i tempi di Vinales e mi sembrano straordinari. La mia ambizione e la mia sensazione era di poter tenere lo stesso passo di Maverick. Di sicuro oggi è stato tutto negativo, al punto che non cambieremo niente, perché forse cambieremo la gomma posteriore e saremo di nuovo a posto».

