Allegri si sarebbe proposto a Ibrahimovic per il Milan. L’alternativa è il Napoli (Telelombardia)

Secondo l’emittente televisiva Allegri si sarebbe proposto al Milan, in particolare a Ibrahimovic. L’alternativa sarebbe il Napoli

L’indiscrezione lanciata da Telelombardia ha del clamoroso. Massimiliano Allegri si sarebbe proposto al Milan. Lo avrebbe detto a Ibrahimovic cha nel suo nuovo ruolo di dirigente ha una grande influenza sulla scelta del post-Pioli. Se il Milan dovesse chiudere la porta, Allegri potrebbe pensare al Napoli dove ritroverebbe Giovanni Manna, quasi ex dirigente della Juventus e artefice della Next Gen.

Allegri si è offerto a Ibrahimovic

Pioli si gioca la sua permanenza al Milan questa sera. Già la sconfitta all’andata dei quarti di Europa League contro la Roma non è stata digerita dalla dirigenza rossonera. Il futuro dell’allenatore è in bilico e in caso di eliminazione dalla coppa europea, il suo addio sarebbe quasi scontato.

Tra i tanti nomi accostati al club rossonero, ne è spuntato uno che ha del clamoroso. Lo ha riferito Telelombardia. Secondo l’emittente tv, Massimiliano Allegri si sarebbe proposto al Milan, in particolare a Zlatan Ibrahimovic. Sarebbe un clamoroso ritorno. Tra Allegri e la Juventus con tutta probabilità finirà con un anno di anticipo rispetto al contratto che scade nel 2025. I bianconeri avrebbero scelto Thiago Motta, le ultime settimane non buonissime della Signora in campionato hanno definitivamente convinto tutta la dirigenza, presidente e dt Giuntoli.

E secondo quanto riportato appunto da Telelombardia lo stesso Allegri avrebbe espresso il desiderio di tornare al Milan, avanzando la sua candidatura a Zlatan Ibrahimovic, dirigente molto influente nella scelta dell’allenatore rossonero. La sua prima scelta sarebbe quindi il Milan. L’alternativa invece è il Napoli, dove andrà l’attuale ds juventino Giovanni Manna, con cui si dice ci siano stati già dei contatti.

De Laurentiis ha sondato anche l’allenatore della Juve (Kiss Kiss Napoli)

Valter De Maggio, in apertura di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, ha dato alcune informazioni utili sul futuro della panchina del Napoli. Le ultime indiscrezioni parlano di un sondaggio con Allegri, attuale allenatore della Juventus.

«Da giorni l’obiettivo numero uno, come vi ripeto da giorni, è Antonio Conte. Ovviamente siamo alla stretta finale, De Laurentiis non aspetterà all’infinito. Se va in porto è la sua prima scelta. Conte è uno molto fatalista, vuole vedere come va a finire, se è la volta buona per lui per venire a Napoli. De Laurentiis però si guarda intorno, capisce quello che accade al Milan. Su Pioli secondo me c’è un po’ di freddezza, così come c’è un po’ di freddezza anche su Italiano».

De Maggio ha poi continuato:

«Il presidente De Laurentiis fa dei sondaggi esplorativi preventivi con Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Non è una trattativa, è una chiacchierata. De Laurentiis ha capito che la posizione di Allegri alla Juventus non è più così solida. Un po’ l’ha capito e un po’ Manna gliel’ha detto. Cosa gli è stato risposto? Che Allegri ha un anno di contratto, che sarebbe ben contento di rimanere alla Juve nella prossima stagione, ma nel caso in cui la Juventus decidesse di non proseguire il rapporto e quindi affidare la panchina ad un altro tecnico, Allegri in qualche modo penserebbe di star fermo un anno. Lo stesso sondaggio è stato fatto con Gasperini che però considerando l’Europa League e la volata finale ha risposto: ne potremmo parlare, ma è troppo presto».

