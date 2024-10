Aggressione e furto in casa Donnarumma: quattro uomini interrogati, alcuni arrestati (Le Parisien)

Altri erano già in carcere. Il portiere azzurro non è la prima vittima del Psg; il club ha rafforzato la sicurezza nelle residenze dei propri calciatori

Gianluigi Donnarumma aveva subito un furto e un’aggressione in casa a luglio dello scorso anno; il portiere del Psg e la sua compagna erano poi finiti in ospedale. Oggi, secondo quanto riportato da Le Parisien, quattro uomini sono stati interrogati dal giudice istruttore in vista di una possibile condanna.

L’aggressione a Donnarumma ha portato agli arresti

Tra questi, alcuni sono stati arrestati, altri erano già in carcere. La procura di Parigi aveva aperto un’inchiesta per rapina da una banda organizzata armata, sequestro di persona e violenza aggravata. Donnarumma non è il primo del Psg a essere rimasto vittima di aggressioni del genere. Nel dicembre 2023, il terzo portiere del Psg, Alexandre Letellier, era stato legato insieme a sua moglie e i loro due figli piccoli, mentre subivano un furto in casa. Nel 2021 toccò a Marquinhos, Di Maria, Icardi e Sergio Rico. All’epoca, il Psg aveva deciso di rafforzare temporaneamente la sicurezza nelle case dei propri giocatori, con agenti di polizia di guardia per ogni residenza 24 ore su 24. Da allora, le misure di sicurezza sono rimaste in vigore e i ladri sono stati quasi sempre arrestati.

Le Parisien sulla reazione del Psg (luglio 2023)

“Le circostanze violente in cui si sono svolti gli eventi hanno comunque causato shock al Psg, particolarmente attento alla questione della sicurezza dei suoi uomini. Internamente, la protezione dei giocatori è una priorità ed una questione presa molto sul serio. Il club parigino continua ad applicare una politica di sicurezza molto importante stagione dopo stagione al suo gruppo, composto da stelle di fama mondiale, e ai suoi dipendenti”. “I compagni di squadra del portiere sono rimasti sbalorditi dalla brutalità del furto avvenuto nei pressi di alcune case occupate da giocatori parigini. Un parente di un dirigente del Psg confida che «quello che è successo a Donnarumma è assolutamente terrificante. È folle e inaccettabile che tali azioni possano aver luogo».

