Vinicius torna a Valencia, la Curva sta preparando una canzoncina contro di lui

Scrive L’Equipe: “La canzoncina lo descriverà come un piagnucolone, un bugiardo e un idiota… È il più insultato negli stadi spagnoli”

Domani ci sarà la partita Valenica-Real Madrid. Vinicius Jr tornerà per la prima volta nello stadio dove qualche mese fa fu vittima di razzismo. In Spagna si chiedono tutti cosa succederà e soprattutto se la Liga sarà capace di contrastare eventuali problemi creati dai tifosi del Valencia.

Vinicius, mesi dopo il razzismo a Valencia i tifosi preparano cori contro di lui

L’Equipe scrive:

“La partita è stata classificata ad alto rischio perché, dopo quanto accaduto, la tensione non si è mai veramente attenuata. Le prime pagine incendiarie del quotidiano sportivo valenciano Super Deporte, che dava del bugiardo a Vinicius, non hanno aiutato a calmare gli animi. «Non vedo l’ora di essere alla partita in modo che Vinicius veda che il Mestalla è rispettoso e che questi tre o cinque idioti non rappresentano né il valencianesimo né il Valencia», ha detto a Gol Play questa settimana l’attaccante del club Hugo Duro. La Curva Nord ha però preparato una canzone per Vinicius in cui viene descritto come un piagnucolone, un bugiardo e un idiota…”

L’attaccante del Real Madrid odiato per il suo atteggiamento in campo

Per quanto la Liga si sforzi di controllare la situazione, “i casi non sono diminuiti. E Vinicius resta il bersaglio preferito negli stadi della Liga, dove è odiato. È criticato per il suo atteggiamento arrogante e provocatorio nei confronti di avversari, tifosi rivali e arbitri le cui decisioni contesta regolarmente con veemenza. In trasferta, il brasiliano viene sempre apostrofato ‘idiota’ e un “figlio di p…” dal pubblico avversario, ma ora incassa questi insulti con orgoglio. La lotta contro il razzismo è diventata la sua battaglia e ha creato una squadra dedicata a rintracciare gli autori di tali commenti sui social network.

