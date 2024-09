Vasseur: «Io sono costante, un calmante. Non parlare italiano mi ha protetto dalla stampa»

Intervista intima di Rmc al boss Ferrari: “”Hamilton lo volevo da tanto tempo, ma mica potevo portarlo in Sauber…”

“Hamilton lo volevo da tanto tempo, ma mica potevo portarlo in Sauber…”. Sicché, appena ha potuto Frédéric Vasseur se l’è portato in Ferrari. Il team principal della Rossa, ospite di “Bartoli Time” su Rmc Sport racconta la genesi della trattativa “epocale”. Ma non è nemmeno la parte più interessante dell’intervista. Vasseur trasmette molto bene cosa significa lavorare in Ferrari. E’ un’isola rispetto al resto del Circus.

“All’inizio non mi sembrava difficile, forse il fatto di non parlare italiano significava che non li capivo. Onestamente non parlare italiano è anche un buon modo per proteggersi dai media e dalle pressioni della stampa italiana. Ho l’impressione di conoscere la squadra da molto prima perché sono stato cliente tramite Alfa Romeo per tanti anni, sono stato in giro per la Scuderia in tante occasioni in passato quindi non sono arrivato in territori sconosciuti. Penso che non puoi prevedere cosa succederà quando arriverai alla Ferrari perché c’è un tale fervore che non c’è da nessun’altra parte”.

“Corro ormai da 32 anni, è la prima volta nella mia vita che vedo persone che aspettano fuori dalla fabbrica la mattina per una foto e la sera quando ripartiamo sono ancora lì per una seconda foto. Non ce l’abbiamo in nessuna squadra e questo fervore è vero ovunque in Italia. Non è pressione, è forse un po’ più di responsabilità perché ci diciamo ogni giorno quando camminiamo per strada che la gente lo vive e lo vive al massimo. Abbiamo l’impressione di dover loro qualcosa, secondo me è una sensazione piuttosto positiva e vale anche per i dipendenti e per i membri del team. C’è anche una componente latina in Ferrari che non si trova nelle squadre inglesi, la gente la vive al massimo. Ricordo che quando ero in Inghilterra, a volte arrivavamo il lunedì mattina ed era difficile vedere nei volti della squadra se avevamo avuto un buon fine settimana oppure no”.

“Ho sempre avuto pressione nella mia vita. All’Alfa Romeo all’inizio era una questione di sopravvivenza della squadra, alla Renault era lo stesso all’inizio era necessario lanciare qualcosa. Abbiamo pressione, non esiste un grado di pressione maggiore o minore. Corro per vincere e non ho bisogno della pressione degli altri per mettermela addosso. Lo esteriorizziamo, lo sperimentiamo, lo mostriamo in modo diverso. Ci sono persone molto più espansive di me ma non per questo hanno più o meno pressione, noi la gestiamo diversamente, tutto qui”.

“La cosa piuttosto strana nel mio lavoro è che ci sono 10 team principali in F1 e non ce ne sono due con lo stesso background. Ci sono persone che vengono dalla finanza, alcuni sono ex piloti, altri sono ex dirigenti di team di serie junior, quindi ci sono profili davvero completamente diversi. Direi che non c’è nulla di scolpito nella pietra, nulla di scritto in anticipo. Quello che è importante credo sia il rapporto con l’emozione, siamo una professione come tutte le professioni al mondo dove abbiamo delle sanzioni legate ai nostri risultati. La differenza è che noi siamo esposti molto spesso, non abbiamo un report trimestrale, abbiamo un report settimanale. In qualifica, in gara, passiamo mediamente dal campione del mondo all’ultimo perdente quando abbiamo un problema e viceversa. Questa emozione va gestita per noi ma anche e soprattutto per le circa mille persone che gestiscono la squadra perché anche loro vivono la corsa attraverso la stampa, attraverso le emozioni”.

“Cerco sempre di andare un po’ controcorrente, di cercare di rimotivare le persone quando si tocca il fondo, di tranquillizzarle quando le cose vanno bene, di avere un approccio più o meno costante tutto l’anno”.

